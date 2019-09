eMag intra intr-o alianta mamut si capata acces la 230 de milioane de potentiali clienti

IMN conecteaza patru platforme Marketplace: eMag, Cdiscount (Franta), ePrice (Italia) si Real.De (Germania), iar peste 30.000 de selleri vor putea folosi IMN pentru a vinde cross-border. Autoritatile de concurenta din toate cele patru tari au avizat infiintarea IMN, potrivit eMag."IMN ofera o interfata care conecteaza cele patru platforme Marketplace, pe care sellerii o pot folosi ca unic punct de lucru pentru a-si sincroniza ofertele, simplu si eficient, pe fiecare dintre cele patru platforme, in mod securizat si in timp real.IMN reprezinta o modalitate rapida pentru selleri de a-si extinde afacerile in Europa, fara costuri suplimentare", se arata in comunicat.Pentru clienti, IMN reprezinta o modalitate de a accesa o gama mult mai mare de produse si servicii localizate in tara de origine."Credem ca IMN reprezinta o oportunitate mare pentru oricare dintre sellerii nostri care doresc sa inceapa sa vanda cross-border. eMag Marketplace isi continua astfel demersul de a dezvolta proiecte care sa aduca valoare adaugata sellerilor romani, dar si de a consolida ecosistemul pentru comertul online pe care l-a construit.In plus, datorita IMN, clientii din Romania vor avea acces la o gama de produse si mai variata decat pana acum", a spus Florin Filote, director eMag Marketplace.La randul sau, Emmanuel Grenier, CEO Cdiscount, a atras atentia ca, pana acum, sellerii care voiau sa acceseze mai multe platforme de tip Marketplace din Europa erau nevoiti sa-si listeze separat produsele pe fiecare platforma disponibila din tarile in care doreau sa vanda."IMN este un pas inainte pentru intreaga industrie si un progres tehnologic major. Noua retea se pliaza perfect pe dorinta Cdiscount de a ajuta intreprinderile mici si mijlocii sa iasa online si sa creasca accesand piata europeana.De asemenea, cred ca este o realizare importanta la nivel european, care subliniaza caracterul dinamic si inovator al retelelor de comert online de tip Marketplace", a spus Grenier.IMN este un proiect care favorizeaza dezvoltarea pietei unice digitale, in linie cu dorinta Comisiei Europene. Aceasta initiativa va duce beneficiile comertului online la un numar mai ridicat de europeni, permitandu-le accesul la un n ...citeste mai departe despre " eMag intra intr-o alianta mamut si capata acces la 230 de milioane de potentiali clienti " pe Ziare.com