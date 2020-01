European Content Awards 2020 - o agentie din Romania, printre finalisti

Pe 17 ianuarie, organizatorii European Search Awards 2020 au anuntat lista proiectelor finaliste ale competitiei, printre care se numara si Visibility Report , un instrument autohton de analiza digitala dezvoltat de Upswing.Evenimentul deschide 23 de categorii pentru campaniile inregistrate. Inscrierea proiectelor a avut termenul limita pe 12 decembrie, iar pe 17 ianuarie au fost anuntati finalistii.Visibility Report, toolul de analiza digitala care ilustreaza dimensiunea reala din online pentru branduri din 25 de industrii se afla pe lista finalistilor European Content Awards la doua categorii:- B2B Content Campaign of the Year- Content Strategy of the YearAcestei nominalizari i se alatura campanii dezvoltate de agentii din numeroase tari europene pentru clienti de renume international, precum:- Peak Ace Agency & Sephora- Visibility Agency & Raiffeisen Bank- 72Point Agency & VolkswagenPe 27 februarie, juriul format din peste 50 de experti in domeniile SEO si content va desemna castigatorii competitiei.Decernarea premiilor va avea in cadrul unei ceremonii organizate in Cracovia, Polonia. Pana atunci, fiecare jurat va acorda cate un scor preliminar tuturor finalistilor, urmand ca ulterior sa dezbata punctajele celor mai bine cotate proiecte.Daca esti curios cum arata proiectul romanesc din finala European Content Awards, acceseaza Visibility Report si intra, gratuit, in posesia unor date pe care nu le mai ofera contextualizat niciun alt tool de la noi.