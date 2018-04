Eurostat cere Guvernului ca viitorul Fond Suveran sa nu beneficieze de garantii guvernamentale

Forul european vrea si asigurarea autonomiei de decizie a Fondului si eliminarea prevederilor care duc la interventia sau controlul statului, scrie Profit .ro.Numarul companiilor de stat incluse in FSDI ar putea fi, prin urmare, redus drastic, la solicitarea Guvernului.Proiectul FSDI a fost demarat de Mihai Tudose in perioada cand acesta era ministru al Economiei in Guvernul Grindeanu, acesta fiind si unul din motivele pentru care coalitia si-a justificat motiunea de cenzura. Proiectul nu s-a materializat nici macar atunci cand Mihai Tudose a preluat conducerea guvernului. Prin urmare, PSD a incercat introducerea acestuia in Parlament sub forma de proiect de lege, printre ai carui semnatari se numara chiar liderul PSD, Liviu Dragnea. La acea vreme, Tudose a ales sa trimita proiectul pentru aviz la Eurostat, in loc de a-l aproba pe loc.Noua varianta a proiectului include 89 de companii, de la numarul initial de doar 27, iar veniturile din privatizare la capitalul social al Fondului au fost majorate de la 1,85 de miliarde de lei la 9 miliarde. Aceasta noua versiune a fost avizata marti de comisiile de specialitate, iar miercuri va merge la vot in Senat.FSDI ar trebui infiintat ca societate cu activitate de intermediere financiara, dupa regulile UE, pentru a fi clasificat drept companie in afara sectorului de administratie publica de catre Eurostat. In acest fel, Fondul nu ar avea impact asupra deficitului sau datoriei publice. Mai mult, pentru a evita aceasta clasificare, nici companiile de stat incluse in Fond nu vor putea fi deja clasificate in sectorul administratiei publice si nu trebuie sa inregistreze pierderi.Eurostat a solicitat, de asemenea, autonomie sporita pentru Fond. Astfel, Adunarea Generala a FSDI nu ar trebui sa poata sa ia decizii legate de emiterea de obligatiuni sau orice alte imprumuturi. Aceste decizii vor ramane la nivelul Consiliului de Supraveghere.De cealalta parte, Guvernul si-a exprimat ingrijorarea ca, daca Fondul primeste autonomia ceruta de Eurostat, exista riscul ca statul sa piarda controlul asupra unor companii considerate acum de stat. Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat ca Eurostat doreste ca acest Fond sa fie complet in afara bugetului, preciza ...citeste mai departe despre " Eurostat cere Guvernului ca viitorul Fond Suveran sa nu beneficieze de garantii guvernamentale " pe Ziare.com