Fabrica de drojdie de la Pascani a livrat 2 milioane de pachete intr-o singura saptamana

Producatorul de drojdie proaspata si uscata Pakmaya a livrat catre magazinele din toata tara 1 milion de pachete de drojdie (uscata si proaspata) in saptamana 9-15 martie, iar pentru saptamana 16-22 martie comenzile s-au dublat.In mod normal, fabrica de drojdie Pakmaya, singura din Romania care produce drojdie proaspata, livreaza saptamanal la nivel national, catre magazine, 650.000 de pachete de drojdie proaspata sau uscata, de diferite gramaje.De la declansarea starii de urgenta in Italia si cresterea numarului de cazuri de coronavirus din Romania, cererea de drojdie s-a triplat., spune, singurul producator de drojdie de panificatie din tara noastra., completeaza Cristina Hanganu.Peste 200 de persoane lucreaza in fabrica de la Pascani, iar producatorul de drojdie a luat toate masurile necesare pentru ca sanatatea angajatilor sa fie protejata si activitatea sa nu fie intrerupta."In vederea operarii in bune conditii, a evitarii blocajelor activitatii economice si a imposibilitatii livrarii catre unitatile de alimentatie publica (hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate etc.), societatea noastra a implementat la nivelul unitatii de productie masurile necesare functionarii in parametri normali, astfel incat sa fie asigurata atat siguranta si sanatatea angajatilor, cat si a produselor fabricate, respectand cu strictete indicatiile Ministerului Sanatatii", explica Cristina Hanganu.Pe langa productia de drojdie necesara consumatorului casnic, se asigura cantitatea necesara de drojdie si pentru segmentul profesional. Pakmaya asigura peste 50% din necesarul de drojdie pentru fabricile de paine, patiseriile si cofetariile din Romania. Si pe acest segment a fost inregistrata o crestere a comenzilor de drojdie ce vor fi livrate in aceasta saptamana, crestere cu aprozimativ 50% fata de comenzile livrate saptamana trecuta (9-15 martie)., sustineFabrica de drojdie Rompak SRL Pascani face parte din Pak Group Turcia, unul dintre liderii mondiali in productia de drojdie. Rompak produce sub licenta Pakmaya si este singurul producator de drojdie de panificatie din Romania.Fabrica de la Pascani a fost deschisa in 1994 si timp de patru ani au fost realizate investitii semnificative, unitatea din Romania fiind cea mai noua din grup si una dintre cele mai noi din Europa.La nivelul anului 2019, cifra de afaceri a Rompak SRL a fost de peste 22 milioane de euro.