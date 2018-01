Fara investitii nu exista viitor. Romania se darama pe noi condusa de PSD

Lucrarile la frumoasa catedrala spaniola au inceput in 1882 si continua si astazi. Perspectiva celor care au inceput acea catedrala e in primul rand una istorica. Desi au trecut atatea generatii de la inceputul proiectului, fiecare dintre ele si-a adus o contributie, mai mica sau mai mare la finalizarea catedralei. Toate generatiile au avut insa in comun faptul ca au gandit acest proiect in perspectiva istorica.Ar fi fost mult mai simplu ca banii colectati de-a lungul timpului sa se duca in salariile "consultantilor", "paznicilor" sau oficialilor catalani. Argumente s-ar fi gasit. Acei oameni au inteles insa ca fiecare ban colectat, fie de la turisti sau din donatii, trebuie sa se duca catre constructia Catedralei. Au facut acest lucru stiind ca ei nu vor reusi sa se bucure de proiectul finalizat. Au facut acest lucru stiind ca nu au niciun castig electoral sau material. Si tocmai de aceea, fiecare dintre aceste generatii va ramane in istorie.Dar mai exista o filosofie, opusa, numita socialism. Am vazut-o in ultimii in toata splendoarea sa, in actiunile administratiilor PSD. Logica lor este foarte simpla: toti banii colectati de la cetateni se duc in consum, ca si cum nu exista ziua de maine. Cad tavanele in salile de curs? Marim putin salariile bugetarilor. Nu sunt medicamente, echipamente medicale si nici bani pentru medici? Mai marim putin pensiile. Nu avem infrastructura rutiera, feroviara si maritima? Mai facem niste petreceri dupa modelul Gabriela Firea.Am mai vazut filmul asta. Cand am ajuns in Venezuela, aceasta era una dintre cele mai bogate tari din America Latina. Masurile socialiste impuse de Daddy Chavez au transformat insa tara intr-un dezastru economic, social si de securitate. In ultimul deceniu, cetatenii din Venezuela au slabit in medie 10 kilograme. Spitalele arata mai prost decat spitalele romanesti de campanie din Primul Razboi Mondial.Scolile incep sa fie parasite, din lipsa profesorilor si a parintilor care in anumite regiuni nu mai au curajul sa-si lase copiii la cursuri din cauza criminalitatii ridicate. Dezastrul din Venezuela a venit in contextul in care tara este unul dintre cei mai mari exportatori de hidrocarburi din intreaga lume si detine zone turistice absolut fabuloase. Dezastrul a fost insa inevitabil. Socialismul nu iarta pe nimeni, saraceste si distruge in mod egal n ...citeste mai departe despre " Fara investitii nu exista viitor. Romania se darama pe noi condusa de PSD " pe Ziare.com