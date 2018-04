Farmec a fost desemnata finalista in cadrul proiectului Bursei de Valori Bucuresti "Made in Romania"

Distinctia a fost acordata in cadrul galei de premiere, care a avut loc in data de 25 aprilie. In cadrul competitiei au fost inscrise 201 de companii, dintre care doar 15 au fost declarate finaliste."Ne bucuram sa ne numaram printre companiile romanesti de top premiate in cadrul competitiei 'Made in Romania'. Distinctia acordata de Bursa de Valori Bucuresti atesta povestea puternic inspirationala a Farmec, marcata de leadership vizionar, de curaj si initiativa, de expertiza a echipei, care au castigat increderea consumatorilor.Printr-o strategie unica, am continuat sa dezvoltam traditia prin inovatie, sa valorificam retetele traditionale romanesti si mostenirea oferita de Prof. Dr. Ana Aslan, pe care brandul Gerovital le duce la un nou nivel de peste jumatate de secol.'Made in Romania' este un proiect important si relevant pentru stimularea intregului peisaj antreprenorial romanesc. Modelele relevante, viabile si unice de business, proiectele ambitioase si brandurile autentice promovate in cadrul acestuia sunt adevarate surse de inspiratie, capabile sa incurajeze pe mai departe demersurile antreprenoriale, fie ca vorbim de jucatori mai mici sau mai mari.In calitate de companie cu capital 100% romanesc, ne asumam cu onoare si dedicare misiunea de a contribui la cresterea economica nationala si la crearea unui mediu de afaceri solid, care sa inregistreze performante relevante, chiar si la nivel interational", a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.Farmec este una dintre cele 15 finaliste ale proiectului, fiind premiata de catre un juriu format din 12 experti din diverse ramuri ale economiei, pentru modelul de business de succes si rezultatele remarcabile obtinute.Printre criteriile evaluate, se numara verticalitatea in business, afirmarea si extinderea la nivel international, implicarea in dezvoltarea mediului de afaceri local si promovarea spiritului antreprenorial.La gala de premiere au participat peste 150 de antreprenori, directori executivi ai companiilor din comunitatea "Made in Romania", membrii comitetului de Nominalizare, membrii Juriului, precum si sustinatori ai proiectului.Aflat la cea de-a doua editie, proiectul "Made in Romania" va pune la dispozitia companiilor finaliste (15) si semifinaliste (35) un program de mentorat care va include atel ...citeste mai departe despre " Farmec a fost desemnata finalista in cadrul proiectului Bursei de Valori Bucuresti "Made in Romania" " pe Ziare.com