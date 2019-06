Farmec da startul francizei. Primul magazin a fost inaugurat la Bacau

Strategia de extindere a companiei Farmec prin proiectul de francizare vine ca urmare a cresterii businessului de la an la an, a vanzarilor inregistrate de reteaua magazinelor de brand in ultimii trei ani si a numarului mare de cereri din partea consumatorilor pentru deschideri de noi magazine. Astfel, dupa aproape un an de pregatiri, Farmec vine pe piata cu o oportunitate de business pentru antreprenorii care isi doresc o afacere in domeniul cosmeticelor de calitate superioara cu recunoastere internationala.Primul magazin Gerovital in sistem de franciza a fost inaugurat ieri, 11 iunie, la Bacau. Decizia pentru investitie a fost luata din mai multe motive: "Produsele Gerovital si Farmec mi-au castigat de ani de zile increderea si am devenit o consumatoare fidela. Cand am aflat de oportunitatea de a colabora cu Farmec prin sistemul de franciza, m-am bucurat ca pot deveni partener de business, deschizand propriul magazin de cosmetice sub umbrela unui producator foarte puternic, a carui viziune o impartasesc in totalitate. Asteptarile mi-au fost confirmate, primind sprijin in alegerea locatiei, in studiile de fezabilitate, in pregatirea angajatilor, in deschiderea magazinului si in tot planul de comunicare", dupa declaratia Gabrielei Hancu, partener de franciza."Ne bucuram sa anuntam ca am deschis primul magazin de brand in sistem de franciza. Farmec este un model de antreprenoriat roman de succes, iar acum ne dorim sa reprezinte o oportunitate de business si pentru alti antreprenori sau pentru cei care vor sa devina antreprenori. Noi ii incurajam si ii sustinem de la inceput pe investitori sa aiba curaj si determinare, astfel incat afacerea lor sa se dezvolte cat mai bine, avand in vedere potentialul enorm al brandului, dar si cererea din piata.Pentru multe companii de rangul Farmec, franciza reprezinta o strategie de extindere rapida, insa, pentru noi, inseamna ocazia ideala de a pune bazele unei culturi antreprenoriale puternice alaturi de francizatii nostri, prin incurajarea acestora sa inceapa o afacere romaneasca, definita prin valori, precum inovatia, calitatea, eficienta si traditia", a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec."Farmec ...citeste mai departe despre " Farmec da startul francizei. Primul magazin a fost inaugurat la Bacau " pe Ziare.com