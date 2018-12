Firea da 10 milioane de euro pentru 200 de afaceri. Se duce in universitati sa caute antreprenori sa le dea bani

"E un moment important pentru bucurestenii care au initiative antreprenoriale (...) s-au simtit cumva dezamagiti sau discriminati in momentul in care au aflat informatia ca nu pot aplica pe programul national Start-Up Nation. (...) am semnat protocolul dintre Primaria Generala a Capitalei si Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii in urma caruia practic demaram un program amplu de incurajare a mediului privat in Capitala. Este vorba despre un proiect care va beneficia de un buget de 10 milioane de euro si care va demara incepand cu luna ianuarie a anului viitor", a spus Firea, marti, dupa semnarea protocolului.Ea a mentionat ca vor fi acordate granturi de cate 50.000 de euro pentru 200 de startup-uri din toate domeniile de activitate.Primarul a precizat ca proiectele vor fi analizate in urma Regulamentului care va fi anuntat in perioada urmatoare si a afirmat ca bugetul este alocat de Primaria Municipiului Bucuresti, iar programul beneficiaza de expertiza CNIPMMR.Firea a estimat ca s-ar putea crea 400 de noi locuri de munca, cu ocazia acordarii acestor granturi de catre PMB. Ea si-a exprimat convingerea ca programul va fi un succes si va exista o viitoare etapa, mentionand ca promovarea proiectului este foarte importanta in mediul universitar.Firea a subliniat ca se va merge in universitati pentru promovarea proiectului, dar vor fi acceptate sa aplice toate persoanele care vor indeplini criteriile din Regulament."Impreuna cu doamna primar am stabilit ca vom vizita fiecare universitate din Bucuresti (...) antreprenorii potentiali pot veni din orice domeniu, evaluarea lor va fi facuta pe baza unui punctaj si pe baza aplicarii unui plan de afaceri. (...) O sa punem foarte mult accentul pe calitatea si dorinta intreprinzatorului de a implementa un plan de afaceri", a declarat Florin Jianu.Potrivit acestuia, importanta este varsta firmei si nu cea a antreprenorului, fiind vorba despre un debutant, daca acea companie e la inceput de drum."Protocolul pe care l-am semnat astazi contine mai multi pasi, astazi operationalizam acest program, 'Bucharest Start Up ...citeste mai departe despre " Firea da 10 milioane de euro pentru 200 de afaceri. Se duce in universitati sa caute antreprenori sa le dea bani " pe Ziare.com