Firme specializate in cabluri cumparate de Lapp

In ultimele 12 luni, grupul LAPP a achizitionat trei companii de top la nivel mondial in solutii de automatizare si cabluri procesate

LAPP, o forta mondiala, mereu alaturi de compania dvs.

Cea mai recenta achizitie este cea a Volland AG. Volland AG, cu sediul in Rumlang, a fost unul dintre partenerii de distributie ai LAPP de la infiintarea companiei in 1960, devenind primul distribuitor international LAPP. Compania elvetiana este un furnizor de sisteme de tehnologie prin cablu, iar in prezent are 35 de angajati. Reto Volland, care a fost director general al Volland AG timp de 32 de ani, va continua sa conduca noua companie LAPP.La inceputul anului 2018, a fost definitivata si achizitia SKS Automaatio si SKS Connecto. SKS Connecto Oy, care este localizata in Hyvinkaa, Finlanda, este lider in solutiile de cabluri si cabluri procesate pentru industria masinariilor, constructiilor si industria feroviara. SKS Connecto Polska Sp. z o.o. din Gdansk, Polonia reprezinta o alta locatie a companiei care este specializata in productia de cabluri procesate si ansambluri electrice.SKS Automaatio Oy este lider in solutiile pentru comunicatiile industriale si componente electrice si este localizatain Vantaa, Finlanda. Pe langa portofoliul de produse bine structurat, compania oferasi solutii personalizate in materie de ambalaje si impachetare, ce se potrivesc perfect cu viziunea Lapp.Cifra de afaceri a celor doua companii este de 40 de milioane de Euro, iar numarul total de angajati depaseste 280. Fondata in 1924, SKS Group a avut initial 8 companii si este o afacere de familie reprezentata de Heimo J. Aho.Fondat in 1957, LAPP numara 17 unitati de productie mondiale, mai bine de 100 de parteneri, 40 de companii,peste 3.440 de angajati in intreaga lume, o echipa de peste 600 de specialisti, mai mult de 40.000 de produse standard, care formeaza baza in configuratoarele de produse LAPP La baza acestor rezultate stau calitatea produselor si serviciilor, precum si functionalitatile orientate spre client. Compania noastra asigura un sistem de livrare rapida premium si furnizeaza servicii logistice si tehnice individuale, cum ar fi livrari expres in mai putin de 24 de ore, livrare dimineata, livrare speciala sau transport in avion.