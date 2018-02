"Vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, de a avea in structura de personal un expert in egalitate de sanse. Nu urmarirm sa incarcam birocratia cu noi functii. Vrem ca aceasta sarcina a expertilor sa fie exercitata in mod activ si util", a spus Dancila, fara a da si alte detalii.Premierul a facut aceasta mentiune in contextul in care vorbea despre Legea privind combaterea violentei in familie, discutata in sedinta de Guvern. Dancila a anuntat ca va fi creat si un instrument legal prin care violenta in familie sa fie drastic descurajata, introducandu-se in legislatie ca politistul sa aiba dreptul de a actiona imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului."Am cerut in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea violentei in familie sa fie urgentata si azi (joi, n.r.) avem pe ordinea de zi acest proiect de la ministerul Muncii. Avem de rezolvat doua probleme importante: vrem ca in cazurile de violenta domestica politistul sa aiba dreptul de a actiona imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului. Aceasta masura va putea fi aplicata in cazuri de pericol iminent la adresa securitatii si sanatatii victimei", a spus Dancila, care a aratat ca procedura legala e prevazuta in actul normativ.Ea a mentionat ca, in al doilea rand, se intentioneaza ca in Romania egalitatea de sanse intre femei si barbati sa fie efectiv asigurata. ...citeste mai departe despre " Firmele cu peste 50 de salariati, obligate sa aiba un expert in egalitate de sanse, anunta Dancila " pe Ziare.com