Firmele risca amenzi de pana la 20.000 de lei, din cauza unui document aproape necunoscut

La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica, document obligatoriu pentru firmele infiintate dupa iunie 2012. Cele infiintate inainte mai au termen de realizare pana in iulie 2018 si apoi pot primi si ele amenda.Ce este analiza de risc la securitate fizicaAceasta analiza este un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale care detin bunuri sau valori cu orice titlu si care trebuie sa asigure protectia acestora, lucru cerut in baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.Sunt obligate sa aiba aceasta analiza societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social; ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale; regiile autonome; companiile si societatile nationale; institutele nationale de cercetare-dezvoltare si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social.Acestea sunt obligate sa adopte masuri de securitate pe baza analizei de risc la securitate fizica, a explicat pentru Ziare.com evaluatorul Mihai Sorin Costache (Evaluarea riscului).Problema este ca poti infiinta firma fara sa faci aceasta analiza si tocmai de aceea foarte multe companii nu au facut-o si acum risca sa fie amendate."Nu te intreaba la Registrul Comertului daca ai analiza de risc. Asta tine de niste documente de infiintare a firmei. Trebuie sa ai masuri de securitate pentru locatia in care se afla angajatii si bunurile sau valorile materiale. Ca patron/administrator, trebuie sa te gandesti la lucrul asta", a spus Costache.Si Vasile Arion, specialst in Securitatea si Sanatatea in Munca si inspector Protectie Civila (Elnet Security), a explicat pentru Ziare.com ca Registrul Comertului nu are legatura cu analiza de risc la securitate fizica la infiintarea unei firme, pentru ca aceasta tine de asigurarea conditiilor de PSI. Asa ca cel care isi face o firma trebuie sa discute despre acest lucru cu o persoana avizata in domeniu.Pentru cine e obligatoriu si cine mai are timp sa se conformezeAceasta analiza trebuie sa o faca obligatoriu toate firmele infiintate dupa iunie 2012, iar cele infiintate inainte mai au termen de gratie pana in iul