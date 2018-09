Fondul Proprietatea: Exceptarea de la guvernanta corporativa a companiilor de stat va arunca Romania intr-o epoca de intuneric total

"Fondul Proprietatea isi exprima ingrijorarea majora cu privire la un nou proiect legislativ, discutat in prezent in comisiile din Camera Deputatilor, care propune exceptarea a 100 de companii de stat de la aplicarea legislatiei in vigoare privind guvernanta corporativa.Unele dintre cele mai valoroase companii de stat romanesti, care activeaza in sectoare vitale, sunt vizate, printre acestea numarandu-se: Hidroelectrica Nuclearelectrica , Aeroporturi Bucuresti, Romgaz , Salrom, Administratia Porturilor Maritime Constanta, Transelectrica si CE Oltenia", se arata intr-un comunicat transmis luni.In acest context, oficialii Fondului Proprietatea se declara surprinsi de faptul ca amendamentele acestui proiect de lege sunt in mare masura aceleasi cu cele declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala in februarie 2018."Este posibil ca plenul Camerei Deputatilor sa voteze acest proiect saptamana aceasta. Daca proiectul va fi adoptat in forma actuala, exceptarea a peste 100 de companii de stat de la aplicarea normelor de guvernanta corporativa ar fi un urias pas inapoi in privinta credibilitatii economice a Romaniei.Va avea un impact extrem de costisitor pentru companiile de stat romanesti, riscand sa le transforme in gauri negre, din cauza disparitiei totale a transparentei si a responsabilitatii managementului in companiile de stat, nivelului inimaginabil de arbitrariu, incompetenta si derizoriu in privinta numirii conducerii acestor companii, ce va conduce la completa lor politizare, precum si a lipsei controlului si monitorizarii publice a cheltuielilor efectuate de companii, transformandu-le in tinte usoare pentru politicienii corupti", atentioneaza sursa citata.Pe acest subiect, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited si manager de portofoliu al Fondului Proprietatea, a afirmat ca, daca se va aplica exceptarea aplicarii guvernantei corporative in companiile de stat, "probabil vom intra intr-o epoca de intuneric total in care nu vom mai sti mai nimic" despre acestea."Companiile de stat apartin tuturor romanilor, care sunt perfect indreptatiti sa aiba acces la d ...citeste mai departe despre " Fondul Proprietatea: Exceptarea de la guvernanta corporativa a companiilor de stat va arunca Romania intr-o epoca de intuneric total " pe Ziare.com