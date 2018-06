Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost votat. PNL va sesiza CCR: PSD-ALDE au dat cea mai puternica lovitura economiei

Au fost 174 voturi, 98 impotriva si trei abtineri. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Potrivit proiectului, din FSDI vor face parte 33 de companii de stat, iar capitalul social va fi de 9 miliarde de lei.Printre aceste companii se regasesc Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Electrica S.A., E.ON Energie Romania S.A., OMV Petrom S.A, Telekom Romania Communication S.A., Engie Romania S.A., Antibiotice S.A., Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Chimcomplex S.A., Instalatiilor de Ridiciat si Recipientelor sub Presiune S.A., Compania Nationala Unifarm S.A., Compania Nationala Loteria Romana S.A. si IAR S.A.Fata de forma adoptata de Senat, Comisia de politica economica a Camerei Deputatilor a introdus in lista inca zece companii care nu produc profit, respectiv Compania Nationala de Cai Ferate C.F. R S.A., Societatea de Radiocomunicatii S.A., S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Posta Romana, Aeroportul Timisoara Traian Vuia, Uzina Termoelectrica Midia S.A., Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. si Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A.PNL si USR sesizeaza CCRProiectul a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, iar PNL si USR au anuntat ca va sesiza CCR, afirmand ca PSD-ALDE dau cea mai puternica lovitura economiei nationale.Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, acuza Guvernul si majoritatea parlamentara ca vor sa puna cele mai profitabile companii ale Romaniei sub o administrare total netransparenta si clientelara, aservita unor interese dubioase."PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei pe Legea prin care astazi PSD-ALDE au dat cea mai puternica lovitura economiei nationale romanesti, prin infiintarea asa-zisului Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este cel mai mare tun care se pregateste patrimoniului de stat din ultimii ani!Daca pana acum Guvernele PSD-ALDE au demonstrat o reala incompetenta in a gestiona responsabil economia romaneasca, acum am asistat la un act premeditat prin care Guvernul si majoritatea parlamentara intentioneaza sa puna cele mai profitabile companii ale Romaniei sub o administrare total netransparenta si clientelara, aservita unor interese dubioase", afirma Raluca Turcan in ...citeste mai departe despre " Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost votat. PNL va sesiza CCR: PSD-ALDE au dat cea mai puternica lovitura economiei " pe Ziare.com