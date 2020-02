Vesti proaste pentru Apple

Foxconn nu va putea relua complet productia in China pana la finalul acestei luni

Foxconn a cerut autoritatilor chineze permisiunea de a redeschide fabricile, dar o reluare deplina a productiei nu va fi posibila pana la finalul acestei luni, din cauza restrictiilor de circulatie impuse pentru oprirea raspandirii virusului, sustine sursa.O intarziere a reluarii operatiunilor ar putea afecta lantul global de aprovizionare si livrarile catre clientii Foxconn,"Soselele sunt inchise in unele parti ale Chinei. Nimeni nu stie sigur daca unii angajati se vor putea inapoia la timp. Oprirea productiei ar urma sa duca la scaderea profitului Foxconn in 2020, dar compania inca evalueaza posibilul impact", adauga sursa.Reprezentantii Foxconn nu au dorit sa comenteze informatia.Foxconn este cel mai mare producator mondial de produse electronice pe baza de contract pentru firme, precum Apple, Hewlett Packard si Dell. Compania taiwaneza este renumita in special pentru ca asambleaza telefoanele iPhone pentru Apple.Fabricile Foxconn sunt dependente intr-o mare masura de muncitorii migranti din regiunile mai sarace.