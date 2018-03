Financial Times anunta ca ne vom putea comanda in curand si mancarea prin Uber: Romania e una din cele mai importante tari din UE

Uber Eats este momentan disponibil in peste 200 de orase din intreaga lume, cu 150 de orase adaugate in 2017, urmand ca in 2018 sa fie adaugate alte 100 de orase, printre care si Bucuresti."In 2017, Uber Eats a fost profitabil in 45 dintre cele 200 de orase in care este prezent, comparativ cu 2016, cand doar 3 dintre cele 50 de orase active au fost profitabile. La sfarsitul anului trecut, serviciul a generat aproximativ 10% din veniturile totale brute ale companiei, 1,1 miliarde de dolari doar in ultimele trei luni", a declarat Jason Droege in Financial Times "Romania este una dintre cele mai importante tari din UE pentru Uber, tocmai de aceea ne dorim sa aducem noi servicii utilizatorilor nostri de aici. Ne bucuram ca, imediat dupa lansarea UberGREEN, serviciul nostru 100% electric, putem confirma si venirea Uber Eats in Romania in urmatoarele doua luni.Am primit deja numeroase cereri de la restaurante locale care doresc ca, prin Uber Eats, mancarea lor sa fie disponibila cat mai multor persoane.", a declarat Nicoleta Schroeder, General Manager al Uber Romania.Statisticile arata ca, in Romania, segmentul de livrare de mancare va ajunge in 2018 la 196 milioane de dolari, din care segmentul de comenzi online este estimat la 192 milioane de dolari. Rata de crestere este estimata la 23,3% pe an, care va rezulta intr-o piata de 452 milioane de dolari pana in 2022.Uber Eats este o aplicatie de livrare de mancare separata care face din comandarea mancarii o experienta la fel de simpla precum comandarea unei curse, indiferent daca esti acasa, la birou sau in parc.Uber foloseste tehnologia si reteaua de curieri si restaurante pentru a livra eficient mancare catre utilizatori, care isi pot urmari comanda in aplicatie, pot modifica cu usurinta punctul de livrare si pot folosi acelasi cont de pe care solicita curse Uber.Uber Eats a fost lansat in decembrie 2015 in Toronto, iar momentan aplicatia este disponibila in peste 200 de orase si 30 de tari din intreaga lume.In februarie 2017, Uber Eats a fost lansat in Varsovia, primul oras din regiunea Europei Centrale si de Est.Astazi, aplicatia este disponibila in 3 orase din Polonia si colaboreaza cu peste 1.000 de restaurante poloneze.