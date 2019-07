Fuziune de 11 miliarde de dolari pe piata de food delivery

Actionarii companiei listate la Bursa de la Londra vor primi pentru fiecare actiune pe care o detin 0,09744 actiuni Takeaway.com ceea ce implica o valoare de 731 penny pentru fiecare titlu Just Eat share, o prima de 15% fata de pretul de la inchiderea sedintei bursiere de vineri.Actionarii Just Eat vor detine aproximativ 52,2% din entitatea combinata, cele doua companii inregistrand impreuna anul trecut 360 de milioane de comenzi in valoare de 7,3 miliarde de euro.Just Eat, infiintata in 2000 si lansata un an mai tarziu, are 3.600 de angajati pe plan global.Pe langa brandul Just Eat in Europe, detine si brandulurile Skip The Dishes in Canada, iFood in Mexico si Brazilia, si Menulog in Australia si Noua Zealanda.Luni dimineata, actiunile Just Eat inregistrau la Bursa de la Londra un avans de aproape 25%.Presedintele Just Eat, Mike Evans, isi va mentine pozitia entitatea combinata, in timp ce directorul general al Takeway.com, Jitse Groen, va ramane pe aceea si functie la noua companie care va avea sediul central in Amsterdam.Pe baza actualei capitalizari bursiere, entitatea combinata intre Just Eat si Takeaway.com este evaluata la 11 miliarde de dolari (noua miliarde de lire sterline).Anul acesta actionarii Just Eat au facut presiuni pentru o fuziune cu un rival.Recent Just Eat a anuntat ca o cincime din populatia adulta a Marii Britanii foloseste serviciile sale, in timp ce subsidiara sa din Canada - SkipTheDishes - inregistreaza o crestere rapida dupa introducerea unui serviciu bilingv.Anul acesta, Takeaway.com a castigat lupta indelungata pentru suprematie pe piata germana, acceptand sa cumpere activitatile din Germania ale rivalei mai mari, Delivery Hero, intr-o tranzactie evaluata la 930 de milioane de euro (1,03 miliarde de dolari).Tranzactia ar putea duce la reduceri de costuri de peste 60 de milioane de euro pana in 2020, a informat Takeaway.com, care sustine ca este cea mai mare platforma de livrari de mancare online din Europa continentala, Israel si Vietnam.Takeaway.com, prezenta in Romania, este o compania olandeza, infiintata de Groen in 2000.