Globalworth a construit un nou turn de birouri in cel mai mare complex din Romania

Tower 3

Al treilea turn de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu va gazdui birourile Unicredit Services si o parte importanta a sediului Allianz.Mai exact, doua companii ale grupului german de asigurari isi vor reloca activitatile din Bucuresti in noua cladire din cadrul proiectului office, dupa ce au inchiriat impreuna 9.200 mp: Allianz Services, o divizie a Allianz Technology SE si Allianz Partners, entitatea B2B2C a grupului."Globalworth Campus a fost inca de la inceput un proiect foarte ambitios, gandit sa ofere un ecosistem complex in cel mai extins parc de birouri dezvoltat in Romania.Tower 3, ultimul turn finalizat, respecta conceptul intru totul si se aliniaza perfect ca design si functionalitate cu celelalte doua cladiri din complex, integrand eficient elemente din natura in spatiul de lucru.Grija pentru cei pe care ii gazduim in cladirile noastre se afla la baza modelului nostru de business, de aceea vom face tot posibilul sa ii acomodam pe noii nostri chiriasi in spatii premium in care atat birourile din interior cat si spatiile verzi din exterior sunt un teren propice pentru inovatie si progres", a declarat Dimitris Pergamalis, Head of Construction & Development, Globalworth.Dupa finalizarea primei cladiri din Globalworth Campus in 2017 si a celei de-a doua in aprilie 2018, Tower 3, un turn inalt de 14 etaje si cu doua niveluri subterane, ofera nu mai putin de 33.000 mp de spatii de birouri de inchiriat, dar si 24.000 mp de spatii sub nivelul solului. Complexul va ingloba si o sala de conferinte impozanta, de 1.800 mp, care va fi finalizata in cursul acestui an.Constructia noii cladiri marca Globalworth a inceput in luna iunie 2018, iar proiectul a fost finalizat in ianuarie 2020, acesta fiind dezvoltat in intregime pe o perioada de 19 luni. Parcul office pune la dispozitia chiriasilor, pe langa birouri de calitate premium, si un spatiu de promenada cu fantani arteziene si spatii verzi.Un proiect amplu din portofoliul Globalworth, complexul Globalworth Campus le ofera chiriasilor spatii care mizeaza pe sustenabilitate si design avangardist, care incurajeaza inovatia, relaxarea si creativitatea.Proiectul se inscrie in cele mai inalte standarde in materie de eficienta energetica: Tower 1 si Tower 2 se bucura in prezent de o acreditare BREEAM Excellent, iar noua cladire, Tower 3, este in curs de certificare cu acelasi calificativ.Proiectul Globalworth Campus include trei cladiri incadrate in clasa A, cu spatii de birouri, retail si diverse alte facilitati, ce se intind pe o suprafata inchiriabila totala de peste 92.000 mp.Complexul a fost construit ca un areal gandit sa ofere o experienta de lucru complexa si a fost ales ca solutie office de companii precum Amazon, Mindspace, Honeywell, Dell, Ademco, Stefanini, P4Cards, Mazars, Chain IQ, Delphi sau Stradale, iar acum Unicredit si Allianz.Globalworth este o companie imobiliara activa in Europa Centrala si de Est, listata la Bursa de Valori de la Londra, in segmentul AIM, care activeaza in Romania si Polonia, in ambele tari devenind principalul investitor pe piata imobiliara de birouri.Globalworth dezvolta si gestioneaza direct cladiri de birouri si in sectorul de logistica/industrie usoara, in locatii premium, care genereaza venituri din inchirierea de spatii catre companii de top din intreaga lume.Gestionat de aproape 200 de profesionisti in Romania si Polonia, portofoliul companiei are o valoare totala de aproximativ 2,85 miliarde de euro, la 30 iunie 2019.Peste 95% din acesta este reprezentat de active producatoare de venit, inchiriate catre aproximativ 685 de companii nationale si multinationale.In Romania, Globalworth este prezenta in Bucuresti, Timisoara, Constanta si Pitesti, in timp ce in Polonia proprietatile sale se regasesc in Varsovia, Wroclaw, Lodz, Cracovia, Gdansk si Katowice.