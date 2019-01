Suma transferata in 2017 prin intermediul Google Netherlands Holdings este cu aproximativ 4 miliarde de euro mai mare decat cea din 2016, potrivit documenttelor depuse pe 21 decembrie."Platim toate taxele datorate si respectam legislatia fiscala in toate tarile unde operam, in toata lumea", potrivit unui comunicat al Google."Google, ca si alte companii multinationale, plateste marea majoritate a taxelor corporative in tara sa de origine si am platit in ultimii 10 ani un impozit efectiv de 26%", a explicat compania.Timp de peste un deceniu, acest aranjament a permis grupului Alphabet, compania mama a Google, sa plateasca impozite mai mici de 10% pe profiturile obtinute in afara SUA, echivalente cu aproximativ un sfert din impozitul mediu din pietele sale externe.Filiala din Olanda este folosita pentru transferarea veniturilor obtinute din redeventele obtinute in afara Statelor Unite catre Google Ireland Holdings, o afiliata din Bermuda, unde companiile nu platesc impozit pe venit.Strategia, cunoscuta sub numele de "Double Irish, Dutch Sandwich", este legala si permite Google sa evite activarea taaxelor americane sau europene pentru fondurile respective, care reprezinta majoritate profiturilor obtinute in strainatate.Cu toate acestea, la presiunea Uniunii Europene si a Statelor Unite, Irlanda a decis in 2014 sa elimine aranjamentul, oprind avantajele fiscale acordate Google in 2020.Google Netherlands Holdings a platit taxe de 3,4 milioane de euro in Olanda, in 2017, potrivit documentelor, la un profit brut de 13,6 milioane de euro. ...citeste mai departe despre " Google a transferat aproape 20 de miliarde de euro in paradisul fiscal din insulele Bermude, in 2017 " pe Ziare.com