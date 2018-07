Astfel, grupul care controleaza agentiile de vanzare online de bilete de avion Travelplanet24 si Airtickets va inchide toate birourile, inclusiv pe cel din Romania, informeaza Profit .ro.Travelplanet24 si Airtickets, care au fuzionat in 2015, erau printre principalele agentii de turism online, ajungand la un moment dat la vanzari de 500 milioane de euro.Cele doua agentii online au oprit vanzarea de bilete de avion, asigurand, partial, doar motorul de cautare a celui mai bun pret."Reprezentantii companiei si-au anuntat o serie de parteneri, cu doua saptamani in urma, ca au probleme financiare si ca este posibil ca Tripsta sa se transforme intr-un portal de metacautare, care sa trimita potentialul turist pe site-urile companiilor aeriene", au relatat sursele pentru Profit.ro.In Romania, Tripsta are peste 80 de angajati care vor ramane fara un loc de munca.Din Romania, grupul grec coordona operatiunile pentru piete precum Franta, Spania, Marea Britanie, Italia sau Rusia, dar si piete exotice precum Africa de Sud, Noua Zeelanda, Filipine, Hong Kong.In 2016, in tara noastra, Tripsta a avut o cifra de afaceri de 9,5 milioane lei si profit net de circa 250.000 lei, iar anul trecut a atins afaceri de 18 milioane lei, dar a intrat pe pierdere, cu un minus de 1,6 milioane lei.In ultimii ani, in Romania, mai multe agentii de turism au intrat in insolventa, precum Genius Travel, Mareea, Omnia, Paravion si, recent, Terra Tourism.Citeste si: Una din cele mai mari agentii de turism din Romania intra in insolventa ...citeste mai departe despre " Grupul de turism Tripsta isi suspenda activitatea si inchide biroul din Romania " pe Ziare.com