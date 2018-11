Guvernul a reinceput sa se infrupte din profitul companiilor la care e actionar: Le obliga sa plateasca dividende suplimentare

E o modalitate rapida, dar riscanta de a strange bani, in conditiile in care ar putea dezechilibra din punct de vedere economic societati de care depinde alimentarea cu energie a intregii tari. Romgaz a fost prima dintre companiile controlate de stat care a anuntat, zilele trecute, ca va plati, la cererea Ministerului Energiei, dividende suplimentare din profit.Mai exact, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ), Romgaz informa ca va da la stat - prin decizia Consiliului de Administratie - 1,3 lei in plus pentru fiecare actiune (a carei valoare bruta a fost stabilita, in aprilie la 4,99 lei) . Per total, compania va da, in plus, la stat nu mai putin de 501.049.120 de lei.N-a trecut mult si Nuclearelectrica SA a anuntat, de asemenea, ca urmeaza sa plateasca dividente din rezervele sale financiare. Mai exact, compania informeaza, prin intermediul unui document postat pe site-ul BVB, ca isi cheama actionarii la sedinta, propunandu-le sa plateasca dividende in valoare de 0,78935014 lei pentru fiecare actiune.Asta ar insemna ca actionarii (dintre care cei mai importanti sunt Ministerul Energiei cu 82,49% din participatie si Fondul Proprietatea cu 7,47% din actiuni) vor primi suma de 238 de milioane de lei.Pana la momentul publicarii acestui material, celelalte companii aflate pe profit si in cadrul carora Ministerul Energiei este actionar majoritar - cum ar fi Conpet SA, Oil Terminal SA sau Transelectrica SA - nu au anuntat ca li s-ar fi cerut sa plateasca dividende suplimentare.N-ar fi explus, insa, ca Ministerul Energiei sa le ceara asa ceva, zilele urmatoare.Deja statul si-a facut un obicei din a pune mana pe profitul multor companii in care este actionar majoritar. Mai mult chiar, si in anii din urma le-a cerut dividende suplimentare. Initial, companiile din energie au sustinut ca acest lucru nu le va influenta nici activitatea si nici dezvoltarea. Spre exemplu, Transgaz SA isi informa actionarii, toamna trecuta, ca - daca ramane fara bani de investitii - se va imprumuta. Aceeasi compania avertiza, insa, in primavara acestui an, ca nu mai doreste sa dea 90% din profit la stat, ci doar 50%, din cauza ca fara bani nu se poate dezvolta corespunzator.Cum vor reusi companiile sa se dezvolt ...citeste mai departe despre " Guvernul a reinceput sa se infrupte din profitul companiilor la care e actionar: Le obliga sa plateasca dividende suplimentare " pe Ziare.com