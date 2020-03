Guvernul ar putea rechizitiona fabrica de biocide Hexi Pharma. Citu: Daca este nevoie de finantare, vom sprijini

Toate utilajele fostei fabrici inca exista, iar cu ajutorul specialistilor Ministerului Apararii vor fi repuse in functiune, potrivit unor surse guvernamentale citate de Europa FM.Astfel, ar urma sa fie rechizitionate liniile de productie si posibil anumite cantitati de clor. Ministerul Economiei este cel care are prevazuta in decretul instituirii starii de urgenta posibilitatea rechizitionarii unor marfuri sau utilaje private.Citu: Hexi Pharma, acolo este solutiaMinistrul de Finante a confirmat aceasta preluare. El a mai explicat ca o firma romaneasca a achizitionat o linie de productie pentru a face masti. Productia va incepe intr-o saptamana si vor fi produse trei milioane de masti lunar. O alta firma care ar putea produce biocide este compania de cosmetice Farmec."Este o firma romaneasca care a achizitionat o linie de producatie sa faca masti. Vom ajuta cu o linie de creditare pentru a achizitiona materia prima si inteleg ca vor incepe productia cat mai curand, intr-o saptamana. Ceea ce inseamna vreo 3 milioane de masti produse lunar in Romania," declara Florin Citu.Intrebat despre productia de biocide, Catu a explicat: "Hexi Pharma. Cred ca acolo este solutia. Daca este nevoie de finantare, vom sprijini. Va pot spune ca si ieri am cheltuit 1,1 miliarde de lei in plus pentru Ministerul Sanatatii, achizitionarea unei comenzi de 36 de milioane de masti. Este o comanda. Primele vin astazi sau maine in tara."Povestea companiei Hexi PharmaDan Condrea, patronul Hexi Pharma, in varsta de 41 de ani, a murit in mai 2016, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, pe un drum judetean, intre localitatile Corbeanca si Buftea.Totusi, ancheta deschisa de procurori in acest caz s-a lasat cu inculparea societatii si a doi directori ai companiei.In prima instanta, in ianuarie 2019, compania Hexi Pharma a fost condamnata la o amenda penala de 2,6 milioane de lei pentru inselaciune, uz de fals si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit unei decizii date de Tribunalul Bucuresti.Potrivit minutei, Tribunalul Bucuresti a dispus confiscarea speciala a aproximativ 35 de milioane de lei, sumele obtinute de catre inculpata Hexi Pharma de la 205 spitale care nu s-au constituit parti civile in dosar....citeste mai departe despre " Guvernul ar putea rechizitiona fabrica de biocide Hexi Pharma. Citu: Daca este nevoie de finantare, vom sprijini " pe Ziare.com