Guvernul asteapta 20.000 de noi locuri de munca prin programul Start-Up Nation, dar pana acum doar 23 de firme castigatoare din 8.000 si-au primit banii

Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA) dau asigurari insa ca toti cei care au aplicat si au castigat in acest an isi vor primi banii la inceputul anului viitor. Mai mult, programul va continua si anul viitor, iar cei care si-au infiintat in 2017 o firma, dar nu "au prins" finantare, pot participa si la editia 2018.Cea mai mare parte din vina pentru intarzierile din acest an vine din birocratia stufoasa si din numarul mic al personalului necesar pentru analiza tuturor dosarelor.Programul Start-Up Nation a debutat odata cu aprobarea, in ianuarie 2017, a unei ordonante de urgenta pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Potrivit unui comunicat al Executivului, prin acest program se acorda ajutor de minimis pana la 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii."Se estimeaza, astfel, crearea a minimum 20.000 de noi locuri de munca anual in cadrul celor 10.000 de intreprinderi nou infiintate care vor trebui sa angajeze minimum doi salariati cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa-i mentina in activitate cel putin trei ani", se arata intr-un comunicat al MMACA.Bugetul total pentru acest an a fost calculat la 1,7 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei de la bugetul de stat si 500 de milioane de lei din fonduri europene.Potrivit ministrului de la acea data, Florin Jianu, Start-Up Nation Romania urma sa motiveze tinerii sa ramana in tara si sa desfasoare activitati de antreprenoriat."Romania porneste cel mai ambitios program de sustinere a start-up-urilor, program ce se aplica cu succes si in alte tari, precum Israel sau Marea Britanie si face, astfel, un alt pas spre atingerea dezideratului - Romania, tara cu mediul de afaceri cel mai atractiv din sud-est-ul Europei.Start-Up Nation Romania va motiva tinerii sa ramana in tara si sa desfasoare activitati de antreprenoriat, va contribui la crearea de noi companii in domenii cu valoare adaugata ridicata, crescand astfel atractivitatea Romaniei in regiune. Acest program va crea companiile de succes de maine care vor consolida baza economiei romanesti", declara, in ianuarie 2017, Florin Jianu.