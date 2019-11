Guvernul din Abu Dhabi s-a aratat interesat sa dezvolte aeroporturi in Romania

In prezent, Abu Dhabi Airports, o companie detinuta in intregime de Guvernul din Abu Dhabi, opereaza cinci aeroporturi din Emiratele Arabe Unite, inclusiv principalul aeroport international din capitala emiratului Abu Dhabi."Analizam oportunitati de parteneriat pentru managementul si dezvoltarea de aeroporturi in Romania", a declarat directorul general de la Abu Dhabi Airports, Bryan Thompson. Acesta a precizat ca memorandumul de intelegere va acoperi aeroportul din Bucuresti si cinci aeroporturi regionale din Romania.Bryan Thompson a mai spus ca Abu Dhabi Airports, companie infiintata in anul 2006 pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din Emiratele Arabe Unite, analizeaza de asemenea proiecte cu alte patru-cinci tari sau companii din domeniul aeroportuar. "Suntem orientati preponderent spre Africa, Europa de Est si Indonezia. Acolo sunt multe oportunitati", a apreciat directorul general de la Abu Dhabi Airports.Potrivit datelor furnizate de Asociatia Aeroporturilor din Romania, in primul semestrul din acest an, pe cele 17 aeroporturi din Romania s-au inregistrat 10.729.755 pasageri, cu 8% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.