Guvernul modifica azi, prin ordonanta de urgenta, Legea insolventei: Vrem sa protejam banii publici

"Avem azi pe agenda de zi o ordonanta care include mai multe masuri necesare imbunatatirii mediului concurential si implicit asigurarii unui climat de afaceri competitiv, care sa acorde sanse egale dezvoltarii afacerilor. Modificarile din legislatie au rolul de a stopa unele practici abuzive, precum insolventele repetate in scopul de a eluda plata obligatiilor catre parteneri si la bugetul de stat.Dorim sa completam legislatia din cel putin doua considerente. O astfel de practica creeaza un avantaj neconcurential unui agent economic in raport cu partenerii sai, in conditiile in care acesta nu isi achita obligatiile de plata catre parteneri si stat. In acelasi timp, un astfel de agent economic pune in pericol locurile de munca ale propriilor angajati si ale angajatilor partenerilor evitand sa ia masuri de reorganizare eficiente", a spus Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern.Premierul a subliniat ca, prin modificarile aduse Legii insolventei, se vor proteja banii publici prin recuperarea creantelor la bugetul de stat."Datele financiare arata ca actuala legislatie trebuie corectata cat mai rapid. Vin cu doua argumente. In prezent, peste 28.600 de contribuabili cu creante bugetare se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa.Apoi, valoarea obligatiilor fiscale acumulate dupa data intrarii in procedura insolventei arata o crestere de 15% fata de valoarea arieratelor inregistrate la data intrarii in insolventa.In aceste conditii, venim cu un set de reglementari care sa faca mai eficienta procedura insolventei. Avem in vedere atat asigurarea conditiilor pentru redresarea firmelor viabile, cat si protejarea banilor publici prin recuperarea creantelor la bugetul de stat", a completat Dancila.Darius Valcov, consilier economic al premierului, a anuntat inca din luna august ca este in lucru in cadrul Guvernului un proiect de ordonanta cu privire la inasprirea legislatiei pentru intrarea in insolventa.Ulterior, in septembrie, si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca Guvernul va lua in discutie o modificare legislativa privind legea insolventei si care prevede ca orice creditor care s-a inscris la masa credala sa poata cere falimentul acelor firme care continua sa acumuleze datorii dupa inceperea procedurii insolventei sau reorganizarii ...citeste mai departe despre " Guvernul modifica azi, prin ordonanta de urgenta, Legea insolventei: Vrem sa protejam banii publici " pe Ziare.com