Guvernul vrea sa-i scuteasca de amenzi uriase pe operatorii telecom care si-au construit retelele ilegal. Valcov acuzase RCS&RDS de astfel de practici

La finele anului trecut, Guvernul a stabilit ca Inspectoratul de Stat in Constructii trebuie sa ii amendeze cu pana la 10% din cifra de afaceri pe operatorii de telecom care isi construiesc retelele in mod ilegal.In acest sens, prin OUG 114/2018, Guvernul a adaugat in articolul 42 al Legii privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, alineatul 11:"Furnizorii de retele de comunicatii electronice care incheie contracte de instalare, intretinere, inlocuire a retelelor de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora sau efectueaza lucrari de acces pe proprietati, fara existenta dreptului de acces sau in lipsa autorizatiei de construire, se sanctioneaza cu amenda in cuantum de pana la 10% din cifra de afaceri, proportional cu numarul de utilizatori deserviti fara autorizatie, respectiv cu cate un procent la 100 de utilizatori".In mod curios, dupa nici 3 luni de la momentul in care a introdus aceste sanctiuni impovaratoare pentru operatorii de telecom, Guvernul vrea sa le suspende, pana la toamna. Mai exact, potrivit unui document consultat de Profit .ro, in proiectul de modificare a OUG 114/2018, care urmeaza sa fie suspus aprobarii Executivului se arata ca:"Aplicarea prevederilor art. 42 alin. (11) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 septembrie 2019".In lipsa oricaror explicatii oficiale din partea Guvernului, e greu de inteles de ce au decis ministrii Cabinetului Dancila, peste noapte, ca operatorii de telecom care incalca legea si construiesc fara autorizatie n-ar mai trebui amendati. De ce la finele lunii decembrie a fost nevoie de adoptarea - in regim de maxima urgenta - a unor noi sanctiuni aspre, iar acum Romania se poata descurca foarte bine, vreme de jumatate de an, fara ca ele sa se aplice?La fel de greu de inteles este si de ce durata perioadei de gratie - in care operatorii telecom nu vor fi amendati cu procent din cifra de afaceri - a fost stab