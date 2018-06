Harley-Davidson isi muta productia de motociclete in afara SUA. Trump critica decizia

Uniunea Europeana a luat decizia de a introduce taxe pentru importurile din SUA, drept contramasura la hotararea Administratiei Trump de a impune taxe pe importurile de otel si aluminiu din UE.Presedintele american a apelat la Twitter pentru a aduce critici celebrului producator moto, arata BBC."Sunt surprins ca Harley-Davidson, dintre toate companiile, a fost prima care sa fluture steagul alb. Am luptat din greu pentru ei si, in final, ei nu o sa plateasca taxe ca sa vanda in UE, ceea ce ne afecteaza rau pe noi, cu 151 miliarde de dolari. Taxele, doar o scuza a Harley-Davidson - aveti rabdare!", a scris Trump pe Twitter.Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, le-a spus reporterilor, luni, ca UE a "incercat sa pedepseasca angajatii din SUA cu politici nedrepte si discriminatorii"."Presedintele Trump va continua sa militeze pentru un schimb liber, corect si reciproc, in speranta ca UE ni se va alatura", a mai afirmat Sanders.Harley-Davidson a sustinut ca taxele impuse sunt o "povara substantiala" si o amenintare pentru vanzarile internationale, care ar putea scadea semnificativ.Compania are fabrici de asamblare in Australia, Brazilia, India, Thailanda si Statele Unite ale Americii. De asemenea, firma americana a anuntat ca va mari investitiile in fabricile de peste hotare, desi nu a precizat exact in care se vor investi mai multi bani. Totodata, a adaugat ca timpul de productie a motocicletelor va creste de la 9 la 18 luni.Potrivit Harley-Davidson, costul de productie a unei motociclete ar creste cu 2.200 de dolari pentru a fi exportata in Europa, in conditiile in care taxele se majoreaza de la 6% la 31%. Compania prefera sa absoarba aceste costuri, in loc sa-si puna clientii sa le achite si astfel sa pericliteze vanzarile.Decizia luata de Harley-Davidson este una dintre cele mai vizibile consecinte ale razboiului comercial declansat de Donald Trump, de cand a d ...citeste mai departe despre " Harley-Davidson isi muta productia de motociclete in afara SUA. Trump critica decizia " pe Ziare.com