Hidroelectrica a demarat procedurile de achizitie a grupurilor CEZ Romania si Enel Romania

Astfel, pe ordinea de zi a sedintei se afla "informarea actionarilor cu privire la demararea actiunilor aferente procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si Enel Romania la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA".De asemenea, actionarii vor fi informati cu privire la aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta aferenta procesului de fuziuni si achizitii (M&A) pentru Grupurile CEZ Romania si Enel Romania.Un alt punct de discutie este "aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA a unor servicii avocatiale de consultanta avand in vedere obiectivul societatii de a-si diversifica portofoliul de productie prin proiecte noi, atat prin transfer de business, achizitie de participatii si/sau achizitie de actiuni sau active ale grupurilor CEZ Romania si Enel Romania".Totodata, Hidroelectrica vrea sa preia si unele active ale UCM Resita, care vor fi utilizate in activitatile de mentenanta si retehnologizare ale companiei.In cadrul sedintei AGEA, conducerea companiei propune si acordarea de sponsorizari pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Marie Curie Bucuresti, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Fundatia pentru SMURD si Fundatia Nationala pentru Stiinta si Arta.Compania ceha CEZ a anuntat vara trecuta ca scoate la vanzare activele din Romania si alte state din regiune, pentru a se concentra pe investitii in tara-mama. CEZ detine in Romania sistemul de distributie a energiei din Oltenia si parcul eolian de la Fantanele-Cogealac, cel mai mare parc eolian terestru din Europa, cu o putere de 600 de MW.La mijlocul lunii noiembrie, CEZ a anuntat ca peste 30 de potentiali cumparatori si-au manifestat interesul pentru a cumpara activele CEZ din Romania, prin scrisori neangajante."Dupa o evaluare a acestor oferte, ne asteptam ca ofertele angajante sa fie trimise in al doilea trimestru al anului urmator, iar ulterior sa fie semnat un acord cu castigatorul licitatiei. Finalizarea tranzactiei este asteptata in prima jumatate a lui 2021", a informat grupul CEZ.La randul sau, Enel detine pe piata locala distributiile de energie electrica Muntenia Sud, Dobrogea si Banat, precum si