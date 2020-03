Hotelierii de pe litoral vor sa nu plateasca taxe pe salarii pana la 30 iunie, vouchere de vacanta si subventii

Organizatia Patronala Mamaia a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca pandemia de coronavirus afecteaza puternic vanzarile de vacante pe litoralul romanesc, iar operatorii de la malul Marii Negre, dar si agentiile de turism care vand litoralul se confrunta cu un blocaj economic.Din acest motiv, solicita Guvernului mai multe masuri pentru a limita pierderile si pentru a putea functiona in parametri normali in aceasta vara."Printre aceste masuri de salvare solicitate se numara exceptarea de la plata a taxelor si a impozitului pe salarii in perioada 1 martie - 30 iunie 2020, amanarea platii impozitelor si taxelor locale a operatorilor din turism si servicii aferente primului semestru din 2020, pentru o perioada de 6 luni, fara penalizari si dobanzi, prelungirea termenelor de plata privind impozitele si contributiile sociale de la 1 iulie la 31 decembrie, oferirea imediata a voucherelor de vacanta si acordarea de subventii pentru plata salariilor", se arata in comunicatul Organizatiei Patronale Mamaia-Constanta.Toate patronatele din turism de pe litoral (Organizatia Patronala Mamaia-Constanta, Organizatia Patronala Eforie, Patronatul Ion Movila Eforie-Techirghiol, Organizatia Patronala Mangalia, Organizatia de Management al Destinatiei Turistice Mangalia si statiuni, membre ale Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc), dar si ANAT au trimis o adresa catre Ministerul Economiei, in care propun o serie de masuri care ar avea rolul sa ajute operatorii din industria turismului si a serviciilor.Printre alte masuri cerute de hotelierii de pe litoral se afla: utilizarea de instrumente financiare facile pentru a asigura lichiditatile necesare sustinerii activitatii din turism si pentru a furniza capital de lucru, prin utilizarea ajutoarelor de stat, luand in considerare reglementarile de minimis sau schemele de salvare si restructurare; modificarea legislatiei muncii privind munca temporara sau munca de acasa; plata imediata a datoriilor statului catre operatorii din turism, precum TVA, plata contributiilor aferent ...citeste mai departe despre " Hotelierii de pe litoral vor sa nu plateasca taxe pe salarii pana la 30 iunie, vouchere de vacanta si subventii " pe Ziare.com