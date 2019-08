Hoya Vision Care, focus continuu in sprijinul acordat profesionistilor in ingrijirea vederii

EssilorLuxottica este un jucator important pe piata globala de ingrijire a vederii. Integrarea GrandVision in grup reprezinta o schimbare in dinamica evolutiei pietei de optica.Hoya isi mentine strategia setata; urmand o abordare traditionala in furnizarea lentilelor premium de ochelari catre profesionistii in ingrijirea ochilor, ofera astfel solutii personalizate de ingrijire vizuala purtatorilor de ochelari.Hoya garanteaza dezvoltarea si mentinerea relatiilor pe termen lung abordand in continuare relatii de parteneriat in loc sa concureze pe piata de vanzare cu amanuntul cu profesionistii in ingrijirea ochilor din intreaga lume.Pentru mai multe informatii, contactati:De peste 60 de ani, Hoya Vision Care este un lider mondial in oferirea de inovatii tehnologice optice clientilor din intreaga lume.In calitate de producator de lentile de ochelari de inalta performanta, Hoya continua sa conduca inovatia tehnologiei optice cu scopul de a gasi cele mai bune solutii pentru vedere.Hoya Vision Care furnizeaza ochelari in 52 de tari si are o retea de peste 12.000 de angajati si 45 de laboratoare pe tot globul. Pentru mai multe informatii, vizitati https://www.hoyavision.com/ro/ Fondata in 1941 la Tokyo, Japonia, Hoya este lider in furnizarea produselor inovative high tech si serviciilor bazate pe tehnologii avansate din domeniul opticii.Hoya activeaza in domeniile asistentei medicale si tehnologiei informatiei oferind ochelari de vedere, endoscopuri medicale, lentile intraoculare, lentile optice, precum si componente cheie pentru dispozitive cu semiconductor, ecrane LCD si HDD-uri.Cu peste 150 de birouri si filiale la nivel mondial, Hoya are in prezent o forta de munca multinationala de 37.000 de oameni.