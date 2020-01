Igiena stricta in ferme asigura productie de calitate

Chiar si in gospodaria restransa unde sunt crescute animale si exploatate pentru productie de carne, lactate etc. trebuie respectate normele de igiena. Ar trebui sa existe o trusa de prim ajutor la indemana, un ritual de dezinfectare si spalare inainte si dupa intrarea in contact cu animalele si patrunderea in locurile special amenajate pentru acestea.Actiunile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in adaposturi trebuie neparat realizate folosind echipamente de protecti e.In functie de tipul de ferma, de normele ce se aplica si per general aparte de specificatiile acestea, deci valabil pentru orice ferma, unele produse, echipamente de protectie sunt dotari minim necesare. Acestea pot fi comandate rapid si usor din cadrul magazinelor de specialitate, cele de profil.Un exemplu este Super Farm Land, cu versiune online de asemenea. Aici se vor gasi echipamente complete pentru orice activitate specifica din ferme de orice fel, de la cele de cai pana la cele de pasari, porci etc.Fermierii isi pot comanda de aici cizmele din poliuretan, cele necesare indiferent de sezon, utile oricand, cele speciale pentru iarna cu termoizolatie sau cele de unica folosinta.Dispozitive de curatat cizmele, manusi de unica folosinta inclusiv cele speciale de veterinar, cele groase sau din fibra de sticla, potrivite si pentru activitati din jurul fermei, in exterior, din piele sau multiple alte variante.Fara scuza spatiului nu foarte generos, orice fermier trebuie sa fie constient de importanta unei camere filtru din cadrul fermei. Aceasta este una dintre cele mai importante componente din unitatea zootehnica, pentru ca impiedica transmiterea de boli de la om la animal si invers. Aici va fi imbracat/dezbracat echipamentul specific, dezinfectarea de asemenea.Una din normele ce se aplica in ferme se refera la punctul de intrare, respectiv iesire. Astfel, aici trebuie sa existe un dezinfector de tip sant, peste care trece orice transportor, precum si unul pentru picioare pentru personalul care se ocupa de animale.Daca ne referim la fermele moderne, acestea sunt negresit aliniate standardelor moderne. Spre exemplu, la fermele de vaci sunt mulgatoare automate. Chiar si asa, personalul foloseste echipament de protectie si de unica folosinta.Daca ne referim la gospodarii restranse, atunci fermierul trebuie sa respecte normele de igiena personala inainte si dupa muls, echipamentul de protectie fiind utilizat si in acest caz - cizme speciale, salopeta de asemenea, dezinfectanti pentru maini, cu spalare abundenta si clatire pe masura pentru a nu irita ugerul animalului.Pentru a respecta astfel de pasi produsele specifice fac parte din lista de necesitati ale oricarui fermier. Super Farm Land livreaza rapid, asta daca nu optati pentru achizitiile clasice, direct din magazinul fizic.