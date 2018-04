Ikea anunta schimbari majore: Se muta in centru si tinteste consumatori cu spatii si bugete mici

Aceasta strategie va garanta ca Ikea va putea satisface nevoile unei lumii urbanizate in care oamenii traiesc in spatii mici, au bugete mici de cheltuieli si putin timp la dispozitie, a declarat directorul general de la Ikea, Jesper Brodin, transmite Bloomberg.Potrivit acestuia, prognozele realizate de Ikea arata ca"Timp de trei ani ne vom creste ambitiile pentru tintele noastre de afaceri si in care ne vom transforma partial modul in care venim in intampinarea clientilor", a declarat Jesper Brodin.Grupul suedez este in mijlocul unei transformari cu privire laIn acest sens, a deschis mai mult de o duzina de mici showroom-uri in orase precum Londra si Paris pentru a satisface mai bine nevoile cumparatorilor urbani.Brodin a spus ca strategia este sa ajunga direct in living room-urile consumatorilor prin cresterea operatiunilor digitale, online shopping si oferirea de servici mai bune pentru cei care au nevoie de livrare la domiciliu.Accentul pe marile depozite va ramane dar va fi temperat de alte prioritati."Trebuie sa ne gandim la locul unde vom deschide marile noastre depozite si de asemenea la investitiile mari in centrele oraselor si apoi sa extindem asta la marile orase si apoi la toate tarile si pietele", a spus Brodin.Cu toate acestea, Brodin a subliniat ca Ikea nu va abandona obsesia pentru costuri reduse a fondatorului Ingvar Kamprad."Avem un plan financiar pentru toate aceste lucruri, tinand cont de investitii in preturi scazute, care va fi intotdeauna prioritatea numarul unu pentru noi", a spus directorul Brodin.IKEA Group este lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni pentru acasa. IKEA Group detine si opereaza 355 de magazine in 29 de tari (la 31 august 2017).Magazinul IKEA din zona comerciala Baneasa este cel de-al 253 magazin, deschis pe data de 21 martie 2007 ca franciza locala. In martie 2010, IKEA Romania a devenit parte a IKEA Group, in organizatia IKEA South East Europe care include si Croatia, Slovenia si Serbia. In anul financiar 2017 (1 septembrie 2016 - 31 august 2017), magazinul IKEA din Romania a fost vizitat de 3,3 milioane de persoane si 7,5 milioane de vizitatori unici au vizitat site-ul companiei.