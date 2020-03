Sara Del Fabbro, CEO IKEA Europa de Sud Est, a transmis ca in aceasta perioada prioritatea este sanatatea clientilor si angajatilor."Este o perioada iesita din comun, iar prioritatea noastra absoluta este sa asiguram sanatatea si siguranta clientilor si angajatilor. Am fost alaturi de acestia in toate aceste zile si am monitorizat indeaproape situatia, iar aceasta este decizia corecta pe care trebuie sa o luam in momentul de fata. Asteptam cu nerabdare sa ne reintampinam clientii in magazine", a declarat ea, citata intr-un comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Totusi, doritorii vor putea sa isi faca in continuare cumparaturi de la IKEA, insa online, pe site-ul ikea.ro.Produsele le vor fi livrate acasa fara necesitatea intrarii in contact."Oamenii se afla in centrul activitatii IKEA, iar compania se angajeaza sa-si sprijine angajatii in cel mai bun mod posibil in timpul acestei situatii complexe si cu evolutie rapida", se mai arata in comunicatul citat."Suntem o companie care a manifestat intotdeauna grija fata de oameni si planeta, iar gandurile noastre se indreapta acum catre toti cei afectati de virus si catre cei care lucreaza neintrerupt pentru a-i ingriji", a adaugat Sara Del Fabbro.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritatiA.D. ...citeste mai departe despre " IKEA inchide magazinele din Romania incepand de azi " pe Ziare.com