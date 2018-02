IMM-urile cer interventia statului: Noile prevederi privind protectia datelor le-ar putea baga in faliment

Solicitarea a fost facuta marti, intr-o conferinta de presa, de catre vice - presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Liviu Rogojinaru.Regulamentul privind Protectia Generala a Datelor nr. 679/2016 va intra in vigoare pe 25 mai, iar pana atunci fiecare societate va trebui sa aiba un sistem transparent de prelucrare a datelor cu caracter personal si, in multe cazuri, chiar un angajat dedicat administrarii acestora.Societatile care nu respecta prevederile Regulamentului risca amenzi in valoare pana la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri. Sunt sanctiuni care ar putea duce la falimentul multor societati, mai ales din randul celor mici si mijlocii, sustine Liviu Rogojinaru."Chiar in aceste conditii, nu exista masuri si programe destinate sprijinirii IMM-urilor in implemetarea Regulamentului, cu toate ca mai sunt 3 luni pana la data aplicarii lui," a declarat acesta.Rogojinaru sustine ca statul ar trebui sa asigure un serviciu de consiliere gratuita pentru IMM-uri, prin intermediul caruia intreprinzatorii sa poata afla cum sa se conformeze solicitarilor Regulamentului.Acesta sustine ca specialisti in prelucrarea protectiei datelor sunt putini, foarte solicitati si ca serviciile lor sunt scumpe. Consultanta poate costa mii de euro pe luna. In consecinta, CNIPMMR inca lucreaza la stabilirea unor relatii cu astfel de specialisti care sa asigure servicii pentru membrii sai.Vice - presedintele CNIPMMR sustine ca Legea Preventiei nr. 270/2017 obliga institutiile statului sa ii informeze pe intreprinzatori cu privire la masurile pe care trebuie sa le ia, inainte de a-i amenda.Presedintele CNIPMMR Florin Jianu sustine ca reglemenarile din Regulamentul UE 679/2016 sunt bune. Regretabila este doar lipsa de implicare a Guvernului in sprijinirea intreprinzatorilor in vederea conformarii la cerintele stricte privind prelucrarea datelor cu caracter personal."Reglementarea prelucrarii datelor era necesara in conditiile in care lipsa de protectie a acesto ...citeste mai departe despre " IMM-urile cer interventia statului: Noile prevederi privind protectia datelor le-ar putea baga in faliment " pe Ziare.com