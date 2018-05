IMM-urile ii cer lui Iohannis sa nu promulge legea care permite alesilor locali sa lucreze in sectorul privat

"Prin acordarea dreptului primarilor si viceprimarilor de a exercita functii in domeniul privat, se creeaza premisele aparitiei concurentei neloiale intre compania al carei angajat este primarul sau viceprimarul, care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivei unitati administrativ-teritoriale, si celelalte societati din acelasi domeniu de activitate", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).Consiliul afirma ca este greu de crezut ca serviciile cu atributii de autorizare, control si sanctionare din subordinarea primariei vor fi impartiale si obiective in aplicarea legii, atunci cand stiu ca trebuie sa aplice, de exemplu, o sanctiune societatii al carei angajat este primarul.De asemenea, spun IMM-urile, aceleasi servicii publice pot fi folosite pentru eliminarea firmelor concurente cu cea a primarului, chiar daca obiectul de activitate nu are nicio legatura directa cu atributiile exercitate de acesta.Astfel, CNIPMMR solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea si sa o trimita Parlamentului spre reexaminare, "aceasta nefiind in concordanta cu principiile unei administratii publice locale moderne si indreptata spre o sustinere onesta a antreprenoriatului"."O functie de demnitate publica presupune o alegere, nu o cumulare. Prin acordarea dreptului alesilor locali de a desfasura activitati in sectorul privat se legalizeaza conflictul de interese. Practic, primarii si viceprimarii vor forta firmele, si in special IMM-urile locale, care intra in relatii contractuale cu primaria, sa isi achizitioneze produsele si serviciile de la societatile ale caror angajati sunt.CNIPMMR sprijina libera initiativa, aplicarea principiilor preventiei, dar toate acestea trebuie facute cu primari si viceprimari care nu intra in competitie, la modul personal, cu societatile din mediul privat", afirma Florin Jianu, presedinte CNIPMMR.Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de modificare si completare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.Articolul din lege la care se refera IMM- ...citeste mai departe despre " IMM-urile ii cer lui Iohannis sa nu promulge legea care permite alesilor locali sa lucreze in sectorul privat " pe Ziare.com