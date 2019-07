IMM-urile nu sustin amnistia fiscala: Solicitam un cadru legal stabil si predictibil

Respondentii, in numar de 408, au fost in proportie de 54,3% microintreprinderi, 17,3% intreprinderi mici, 20,2% intreprinderi mijlocii, 2,8% intreprinderi mari si 5,4% ONG-uri si alte forme juridice, arata un comunicat emis luni de CNIPMMR.La intrebarea "Cine considerati ca ar trebui sa beneficieze de masura amnistiei fiscale?", respondentii au apreciat ca persoanele fizice si microintreprinderile ar trebui sa fie in principal vizate de aceasta masura.Intrebati daca sunt interesati personal sa isi declare in mod voluntar veniturile nefiscalizate care au fost sustrase impozitarii, 57,2% din respondenti au declarat ca nu au un interes personal in aplicarea acestei masuri, doar 42,8% mentionand ca ar putea fi interesati personal de amnistia fiscala.In ceea ce priveste "efectele considerate ca ar fi generate de adoptarea masurii amnistiei fiscale", 44,8% din respondentii au mentionat ca aceasta masura este una controversata cu efecte multiple si 32,4% ca va avea efecte negative, doar 22,8% considerand ca va avea efecte pozitive.Printre cele mai importante efecte pozitive considerate ca ar fi generate de adoptarea masurii amnistiei fiscale, respondentii au mentionat reducerea sau chiar eliminarea penalitatilor de intarziere si nesanctionarea faptelor respective.In ceea ce priveste efectele negative considerate ca ar fi generate de adoptarea masurii amnistiei fiscale, marea majoritate a respondentilor au evidentiat incurajarea neachitarii debitelor bugetare, alimentarea unei inclinatii si mai pronuntata spre evaziune fiscala, incalcarea principiilor de baza ale fiscalitatii, efectele negative asupra bugetului de stat si cresterea riscului infractional."Prima concluzie care rezulta in mod evident din analiza raspunsurilor primite la chestionarul realizat este realismul si responsabilitatea cu care intreprinzatorii privesc fiscalitatea, respectarea dispozitiilor legale si necesitatea unui buget de stat echilibrat: desi 42,8% din respondenti declara ca ar putea fi interesati personal de amnistia fiscala (sa li se reduca macar penalitatile datorate), 77,3% din respondenti nu sustin adoptarea acestei masuri si 77,2% considerand ca masu ...citeste mai departe despre " IMM-urile nu sustin amnistia fiscala: Solicitam un cadru legal stabil si predictibil " pe Ziare.com