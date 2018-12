Impact devastator al anuntului Guvernului: "A fost baie de sange la Bursa. Actionarii si statul au pierdut 3 miliarde de dolari"

Reamintim ca marti seara ministrul Eugen Teodorovici a anuntat ca Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care va face noi modificari fiscale. Printre altele, Cabinetul Dancila vrea o "taxa pe lacomie", pe care bancile o vor plati in functie de volumul activelor si de nivelul ROBOR. Impozite mult mai mari ar urma sa plateasca si firmele din domeniul energiei si cele din comunicatii.In plus, Guvernul vrea sa ii lase pe romani sa isi scoata banii stransi la Pilonul II de pensii, contra unui comision. Asta, cu toate ca banii de la Pilonul II aduc o contributie importanta la dezvoltarea pietei nationale de capital.Nu in ultimul rand, preturile gazelor naturale din productie interna ar urma sa fie plafonate, incepand din 2019 si pana in 2021, la circa doua treimi fata de cele practicate acum, pe piata interna.Inca din cursul diminetii de miercuri, Coalitia pentru Dezvoltarea Familie a emis un comunicat prin intermediul caruia a avertizat ca ordonanta anuntata de Teodorovici va destabiliza economia si va cauza scumpiri impovaratoare pentru romani.Ziare.com v-a prezentat principalele declaratii:- Cristian Agalopol din cadrul AmCham spune ca a fost baie de sange astazi, la Bursa de Valori Bucuresti. Actionarii - dintre care cel mai mare e statul - au pierdut 3 miliarde de dolari. Si asta, doar la ideea adoptarii ordonantei."Doar initiativa acestei ordonantei a creat azi probleme majore pe piata de capital. De fapt, piata de capital a trecut astazi, poate, prin cele mai grele momente de la infiintare, fiind ingenuncheata numai la ideea ordonanantei.Ceea ce s-a intamplat astazi pe bursa a fost o baie de sange pe care eu, in 20 de ani de activitate, n-am mai vazut-o.Piata bursiera are o pondere de 15% din PIB. Capitalizarea a pierdut astazi, 3 miliarde de dolari. Cine sunt cei care au pierdut: actionarii si statul, care e cel mai mare actionar al BVB si care si-a facut o mare defavoare.Prin aceasta initiativa toate eforturile noastre de a duce piata de capital spre piata emergenta sunt puse in pericol.Astfel de initiative pot duce la manipulare de piata. Vrem ca ASF sa investigheze astazi tot ce s-a intamplat astazi", a spus Cristian Agalo ...citeste mai departe despre " Impact devastator al anuntului Guvernului: "A fost baie de sange la Bursa. Actionarii si statul au pierdut 3 miliarde de dolari" " pe Ziare.com