In 2018, Laptaria cu Caimac a vandut peste 500.000 de sticle de lapte, sana si lapte batut

Toata gama de produse Laptaria cu Caimac a avut o dinamica de crestere pozitiva inca din primele luni de la lansare. Daca in iulie 2018 s-au vandut saptamanal 1.150 de sticle de lapte si 500 de borcane de iaurt, in februarie 2019, vanzarile au crescut la 16.000 de sticle de lapte, 13.250 de borcane de iaurt, 7.500 de sticle de sana si lapte batut, 2750 de borcane de smantana, 750 de cutii de cas zvantat si 150 de kg alte branzeturi."2018 a fost un an curajos pentru noi si ne dorim sa mergem mai departe cu aceasta doza de curaj, mai ales ca reactia consumatorilor a fost una foarte buna si vrem sa le multumim ca ne-au sustinut si ca ne sunt alaturi. La randul nostru, noi continuam sa investim in calitate si inovatie si vrem sa oferim produse cat mai sanatoase, naturale si gustoase. Planurile de dezvoltare prevad extinderea produselor Laptaria cu Caimac si in reteaua Shop&Go, dar suntem in discutii si cu alte 4 retele de supermarketuri si retele locale de bacanii. De asemenea, pe langa extinderea in magazine, ne dorim ca pana la finalul anului 2019 sa lansam inca 10 produse noi. In curand, vor ajunge la rafturi produse precum: smantana de frisca, smantana coapta si mai multe tipuri de branzeturi. Tot in 2019 dorim sa dezvoltam ingrediente pentru inghetata, precum lapte condensat sau zer condensat, dar sa mergem si spre segmentul Horeca si cafenele. Anul acesta avem in vedere si extinderea catre export in tari precum Germania si Marea Britanie." a declarat Adrian Cocan, manager Laptaria cu caimac.Produsele Laptaria cu Caimac se gasesc in peste 600 de magazine, dintre care 400 din lantul MegaImage, dar si in alte magazine din Bucuresti, Brasov, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Prahova, Timis si Valcea.Agroserv Mariuta, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a avut in 2018 o cifra de afaceri de 9,1 milioane euro.Laptaria cu Caimac are propria ferma si foloseste cele mai noi mijloace de a produce lactate de calitate, sigure, nutritive si fara adaosuri inutile. Fabrica de procesare de ultima generatie, in care s-au investit peste 5 milioane euro, are o capacitate tehnica de procesare de aproximativ 75 tone de lapte pe zi, iar tehnicile de procesare moderne permit pasteurizarea laptelui la o temperatura mai joasa decat media obisnuita, pentru a pastra gustul adevarat al laptelui de la vaca si o parte cat mai mare din substantele nutritive.Mai multe informatii despre Laptaria cu Caimac si produsele brandului gasiti la www.laptariacucaimac.ro sau pe pagina de Facebook/Instagram Laptaria cu Caimac