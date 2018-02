"Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape doua ori peste media din Europa Centrala si de Est.In acest context, este mai important sa evaluam calibrul companiilor insolvente, din perspectiva pierderilor financiare cauzate creditorilor si a dimensiunii sociale, prin locurile de munca pierdute. Din aceasta perspectiva, 2017 a inregistrat o oarecare stabilizare a companiilor insolvente cu venituri peste 1 milion de euro, respectiv 326 firme, comparativ cu 333, in anul anterior", conform sursei citate.In ciuda acestui fapt, spun reprezentantii companiei, pierderile produse creditorilor de catre firmele insolvente in 2017 s-au ridicat la 9,6 miliarde lei, in crestere cu 13% comparativ cu anul anterior, respectiv 8,5 miliarde lei. Pe de alta parte, numarul locurilor de munca raportate de catre firmele insolvente in 2017 se ridica la 47,578, cu 32% mai mic fata de cel din anul anterior.Cele 3 greseli majore ale firmelor care au intrat in incapacitate de plata sunt finantarea deficitara a investitiilor, investitiile gresite si politica agresiva a dividendelor. ...citeste mai departe despre " In anul revolutiei fiscale, in Romania au intrat de doua ori mai multe firme in insolventa decat media regiunii " pe Ziare.com