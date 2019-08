In ce moduri poate fi folosita o tabla magnetica in cadrul unui business?

Chiar daca traim in epoca digitala, in care mesajele se scriu mult mai usor si se transmit instantaneu pe internet, informatia scrisa va avea intotdeauna un impact mai mare.Este posibil ca tabla neagra, cu creta alba si burete, sa nu iti trezeasca amintiri foarte placute, intrucat o asociezi cu scoala sau facultatea, insa o tabla magnetica nu numai ca are un aspect mult mai profesionist, dar este si mult mai practica.Prin urmare, iata, in continuare, care sunt principalele modalitati in care poti folosi o tabla magnetica in cadrul unui business:In primul rand, o tabla magnetica se va dovedi foarte utila in timpul sedintelor, fie ca vorbim de sedintele de redactie zilnice ale marilor ziare sau de cele lunare ori semestriale din companii cu orice profil.Cel care conduce sedinta va asterne pe tabla magnetica fie subiectele zilei, in primul caz, fie performantele obtinute in perioada analizata. Pe langa text, acesta poate folosi si desene, schite, tabele sau diagrame, dar si notite autoadezive sau fotografii ori coli A4 care pot fi prinse de tabla cu magneti. Astfel, sedintele vor fi mult mai interesante si interactive decat daca sumarul sau datele ar fi transmise pe e-mail sau intr-o prezentare de tip Power Point.Similar, in momentul in care un potential client iti trece pragul, vei dori sa ii prezinti oferta companiei tale intr-un mod care sa il faca sa nu o poata refuza.Daca vei utiliza o tabla magnetica, mai degraba decat un slideshow, vei dai dovada de implicare, credibilitate si incredere si vei fi cu un pas mai aproape de semnarea contractului vietii tale. Bineinteles, pe langa datele propriu-zise pe care le asterni pe tabla, va trebui sa si comunici verbal cu oaspetele tau si sa il faci sa inteleaga de ce merita sa se asocieze cu business-ul tau.Weekend-urile petrecute alaturi de colegi, la munte sau la mare, au un singur scop principal: acela de a suda echipa. Acesta poate fi atins in doua moduri, iar in ambele te poti folosi de o tabla magnetica.In primul rand, toti colegii trebuie sa fie constienti de valorile business-ului si sa le respecte intocmai, iar aceste notiuni le vor deveni mult mai clare daca le asterni pe tabla. In al doilea rand, socializarea joaca un rol foarte important in team building-uri, motiv pentru care tabla poate fi folosita pentru diverse jocuri.Nu in ultimul rand, o tabla magnetica poate fi utilizata pentru oferirea si culegerea de feedback anonim din partea colegilor sau a angajatilor. Astfel, tabla poate fi asezata intr-o camera in care angajatii pot intra pe rand, pentru a-si scrie nemultumirile, sugestiile sau aprecierile la adresa sefilor sau a celorlalti colegi de munca.