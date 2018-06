In mai putin de un an am pierdut aproape 5% din companiile nucleu active in Romania

Potrivit acestuia, din cele 26.247 de companii active cu venituri de peste un milion de euro, 15.709 inregistreaza cel putin un deceniu de activitate, respectiv 9.934 sunt infiintate inainte de anul 2000, in timp ce 5.775 sunt infiintate intre 2000 - 2005.Din cele 15.709 companii, 10.431 sunt detinute de actionari persoane fizice cu domiciliul in Romania, acestia fiind antreprenori romani sau persoane din strainatate care au devenit rezidenti (din punct de vedere fiscal) in Romania, scrie Iancu Guda intr-un articol postat pe blogul sau.De asemenea, dintre cele 10.431 de companii dezvoltate de antreprenori romani, 5.102 sunt detinute de un singur actionar, in timp ce 3.620 sunt detinute de doi actionari (majoritatea fiind sot si sotie), insumand astfel 8.722 de firme.Din totalul celor 8.722 de companii, 1.425 sunt detinute de unul sau doi actionari care au varsta minima de peste 60 ani, acestia inregistrand o varsta medie de 65 de ani."Astfel, am identificat 1.425 de companii infiintate inainte de anul 2005, care au inregistrat venituri de peste un milion de euro pe parcursul anului 2016, cu maxim doi actionari care astazi au varsta peste 60 de ani.Aceste companii inregistreaza venituri totale de 32 miliarde de lei, un nivel consolidat al EBITDA (eng. Earnings Before Interest and Tax = EBIT + Amortizare) de 10,5% si valoreaza aproximativ 21,1 miliarde de lei, aproape cat nivelul tuturor investitiilor straine direct in Romania in anul 2016", arata Guda."Actionarii celor 1.425 de companii au acum peste 60 de ani si o varsta medie de 65 de ani, acestia fiind crescuti si educati intr-un alt secol, obisnuit cu un mod diferit de a face afaceri.Pentru majoritatea dintre acestia este foarte greu sa faca trecerea de la un anumit model de business la unul nou, ceea ce creeaza probleme proprietarilor care nu stiu sa se replieze. Generatiile viitoare nu exista sau copii nu vor sa preia afacerea parintilor pentru a fi clona acestora, existand deseori certuri si probleme in familie.Problema fortei de munca devine din ce in ce mai acuta, iar actionarii acestor companii ar trebui sa se gandeasc ...citeste mai departe despre " In mai putin de un an am pierdut aproape 5% din companiile nucleu active in Romania " pe Ziare.com