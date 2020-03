Inca doua mall-uri din Bucuresti isi reduc programul, din cauza coronavirusului

Conform unui comunicat de presa remis luni Ziare.com, cele doua mall-uri si-au ajustat programul de functionare astfel:Bucuresti Mall - VitanMagazine, restaurante si cafenele: 12:00 - 20:00 (programul acestor unitati este flexibil in afara acestui interval)Supermarket Mega Image: 08:00 - 22:00Farmacia Sensiblu: 10:00 - 22:00DM: 10:00 - 22:00Hollywood Multiplex: 15:00 - 23:00World Class: Luni-Vineri: 8:00-21:00; Sambata - Duminica: 8:00-16:00Game World: Program normalPlaza RomaniaMagazine, restaurante si cafenele: 12:00 - 20:00 (programul acestor unitati este flexibil in afara acestui interval)Supermarket Mega Image: 08:00 - 22:00Farmacia Sensiblu: 08:00 - 22:00Farmacia Tei: Luni - Vineri: 09:00 - 22:00 / Sambata - Duminica: 10:00 - 22:00 Supermarket Bebe Tei: 10:00 - 22:00DM: Luni - Sambata: 10:00 - 22:00 / Duminica: 09:00 - 22:00Biroul Pasapoarte:Luni: 08:30 - 16:30Marti: 08:30 - 16:30Miercuri: 08:30 - 18:30Joi: 08:30 - 16:30Vineri: 08:30 - 16:30Sambata - Duminica: InchisMovieplex: 12:00 - 20:30World Class: Luni-Vineri: 8:00-21:00; Sambata - Duminica: 8:00-16:00Magic - Sala de Jocuri: Program normal.Sursa citata mai precizeaza ca in ambele mall-uri au fost instalate mesaje de prevenire si de informare in mediile digitale si print, pentru ca fiecare dintre cei care viziteaza centrele comerciale sa fie informati corect si complet asupra masurilor de preventie a raspandirii virusului."Cat despre curatenie si dezinfectie, frecventa acestor servicii a fost sporita pe toata durata zilei, folosind substante adecvate. In plus, s-a decis instalarea dispensatoarelor cu dezinfectant pentru maini in zonele cele mai circulate din cele doua mall-uri. Toate evenimentele din martie si aprilie au fost anulate", se mai arata in comunicat.Vezi si Mai multe mall-uri din Bucuresti si din tara isi reduc programul. Vor functiona doar 8 oreUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Inca doua mall-uri din Bucuresti isi reduc programul, din cauza coronavirusului " pe Ziare.com