Incepand de luni, patronii si asociatii vor putea scoate trimestrial dividende din firme

Legea nr. 163/2018 ce modifica procedura de plata a dividendelor a fost publicata in Monitorul Oficial.Astfel, repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop. Din acestea se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.Retinem in acest sens ca suma permisa la distribuire se diminueaza cu eventualele pierderi reportate din anii anteriori si cu rezervele obligatorii si doar profitul ramas se poate distribui. Se recomanda in acest caz sa se acopere mai intai pierderile contabile si apoi sa se efectueze repartizarea de dividende.Calculul anual al rezultatului exercitiului si regularizarea sumelor repartizate in cursul exercitiului financiar, trebuie sa aiba loc dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar se restituie in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.Foarte important: Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun.De retinut: Societatile care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia sa intocmeasca situatii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii. Situatiile financiare interimare sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori.Cu aceasta ocazie, se modifica si reglementarea privind distribuirea de dividend prevazuta de Legea nr. 61/1990 privind societatile, republicata cu modificari.Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si an