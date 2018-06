Increderea generatiei Milenialilor in afaceri scade dramatic in 2018 - studiu

Conform documentului, tinerii Mileniali isi doresc o mai mare implicare a liderilor din business in societate si cred ca succesul afacerilor ar trebui sa se masoare si prin rolul lor social, asupra mediului si al economiei in ansamblu, nu doar prin performanta financiara."Rezultatele sondajului ar trebui sa le dea de gandit liderilor de business, implicit din Romania, fiind un semnal de alarma. Deteriorarea increderii si a loialitatii angajatilor are implicatii asupra performantei companiilor si a economiei in general. Desi tara noastra nu a fost inclusa in studiu, atat timp cat raspunsurile sunt similare in toata lumea, putem aprecia ca tinerii romani au aceleasi preocupari cu ale congenerilor din alte state", a spus Raluca Bontas, Partener Global Employer Services, Deloitte Romania.Potrivit acesteia, Milenialii au o agenda diferita de cea a afacerilor, asa cum o percep ei. Astfel, considera ca prioritatile companiilor ar trebui sa fie crearea de locuri de munca, inovarea, imbunatatirea calitatii vietii personale si profesionale a angajatilor.In schimb, in opinia lor, companiile se concentreaza asupra generarii profiturilor, a eficientizarii si a productiei de bunuri si servicii. Desi admit ca afacerile trebuie sa obtina profituri pentru a realiza si obiectivele stabilite de ei, Milenialii apreciaza ca ar trebui ca afacerile sa gaseasca un echilibru intre prioritatile angajatilor si performanta financiara.Studiul arata ca mai putin de jumatate dintre Mileniali considera ca intreprinderile se comporta etic (48% in 2018 fata de 65% in 2017) si ca liderii din business contribuie la imbunatatirea climatului social (47% fata de 62%).44% cred ca liderii din business genereaza un impact pozitiv in societate, prin comparatie, doar 19% au aceeasi parere despre liderii politici.Trei sferturi dintre Mileniali cred ca multinationalele au potentialul de a contribui la rezolvarea provocarilor economice, sociale si de mediu.Cati tineri vor sa plece de la actualul job43% dintre Mileniali estimeaza ca isi vor parasi locurile de munca actuale in decurs de doi ani, cu 15% in crestere fata de 2017. 28% vor ...citeste mai departe despre " Increderea generatiei Milenialilor in afaceri scade dramatic in 2018 - studiu " pe Ziare.com