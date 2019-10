Increderea investitorilor straini in mediul legislativ ramane la un nivel scazut dupa OUG 114

Rezultatele sondajului pentru ultimele 6 luni ale indicelui de perceptie privind mediul de afaceri, realizat de doua ori pe an in randul membrilor FIC, nu aduc modificari semnificative fata cele din martie anul acesta."Increderea membrilor FIC in mediul legislativ ramane la un nivel scazut dupa episodul Ordonantei de Urgenta nr. 114/2018 si nu s-a deteriorat mai mult de atunci. Romania continua sa aiba evaluari negative cand vine vorba de infrastructura sau de birocratie, dar acestea sunt lucruri pe care intreg mediul de afaceri le spune de ani de zile", se arata in comunicat.FIC avertizeaza ca investitorii si oamenii de afaceri au fost nevoiti sa se adapteze la "noul normal", adica o situatie in care lipsa de predictibilitate este un dat si in orice moment Guvernul sau Parlamentul pot adopta o lege sau lua o decizie cu impact semnificativ, fara consultari prealabile sau o perioada rezonabila in care companiile sa isi adapteze si ajusteze operatiunile."Evolutia cea mai ingrijoratoare este cea legata de indicatorul privind disponibilitatea fortei de munca, unde de trei ani observam o continua deteriorare. Doua treimi dintre repondenti spun ca astazi nu gasesc forta de munca adecvata pentru nevoile companiei lor. Este pentru prima data cand mai mult de jumatate dintre cei care raspund la chestionar fac aceasta afirmatie", se arata in comunicat.Totodata, comparativ cu rezultatele din martie 2019, nu exista schimbari majore privind perceptia membrilor FIC referitoare la mediul de afaceri din Romania. Astfel, aproximativ jumatate dintre repondenti se asteapta ca veniturile lor sa creasca si o treime anticipeaza ca acestea vor ramane la fel si in 2020."Observam o scadere a numarului de repondenti care se asteapta la o crestere a pietelor pe care exporta, ceea ce nu este surprinzator avand in vedere incetinirea cresterii economice din Germania si zona euro, principalii parteneri comerciali ai Romaniei. Pentru perioada urmatoare, o treime dintre respondenti anticipeaza o crestere a nivelului investitiilor si 40% doresc sa angajeze mai multe persoane decat in 2019", se arata in comunicat.Citeste mai departe despre " Increderea investitorilor straini in mediul legislativ ramane la un nivel scazut dupa OUG 114 " pe Ziare.com