Astfel, in ciuda ponderii industriei de 22,6% la formarea produsului intern brut (PIB), aceasta a devenit un factor negativ pentru cresterea economica, de vreme ce contributia sa a fost de minus 0,2%, in primele noua luni ale anului 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica ( INS ).Guvernele Romaniei nu au elaborat politici de dezvoltare industriale decat impinse de la spate de rigorile apartenentei la Uniunea Europeana. Si au omis sa le mai aplice.Dezechilibrele produse de dezvoltarea haoticaProductia industriala a Romaniei are o structura dezechilibrata, rezultat al lipsei de viziune a politicilor nationale, dezechilibru care nu a putut fi compensat de eforturile de a nu rata sansa industriei auto si interesele altor investitii straine.Structura cifrei de afaceri a industriei este expresia combinatiei intamplatoare dintre interesele investitorilor straini, capacitatea redusa de investitie a capitalului autohton si eforturile de supravietuire ale unor sectoare dupa 1989.Se vede intr-un tabel din cel mai recent "document de politica industriala" a Romaniei, din august 2018, care indica proportii care nu s-au schimbat fundamental fata de data statisticilor incluse.Documentul isi asteapta inca aplicarea.Citeste mai multe despre Industria in suferinta: Dezvoltarea haotica accentueaza dependenta de comenzile externe si iroseste resursele interne pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Industria in suferinta: Dezvoltarea haotica accentueaza dependenta de comenzile externe si iroseste resursele interne " pe Ziare.com