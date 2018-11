Industria intampina probleme: Ritmul de crestere s-a plafonat, iar antreprenorilor le-a mers mai greu

Problemele antreprenorilor din industrie, la inceput de toamna, au tinut, in primul rand, de faptul ca - in ciuda cresterii cheltuielilor de productie - piata nu le-a prea permis sa scumpeasca bunurile si serviciile livrate.Mai exact, cererea a fost mai mica, iar asta n-a permis decat scumpiri conjuncturale. Mai exact, potrivit datele barometrului realizat de IRSOP si SNSPA:"Comenzile noi au coborat brusc de la 59 la 56 (de puncte - n.red.) . Cererea ramane volatila. In primele 10 luni ale anului, indexul a fluctuat intre 45 si 63 de puncte, in jurul unei medii multilunare de 55 de puncte.Costurile de productie au urcat la 72 de puncte, fata de 70 in septembrie, atingand valoarea cea mai mare din ultimele 8 luni. Totodata indexul a depasit cu aproape 13% media istorica de 63 de puncte din ultimii 4 ani.Preturile incasate de firme pentru produsele lor au ramas constante. Indexul din octombrie a avut fix 60 de puncte ca in septembrie. Deocamdata preturile practicate de firme se mentin pe o traiectorie de crestere usoara. Cresterea apare necesara in conditiile costurilor mari de productie si a necesitatii conservarii profitului si a lichiditatilor. Pe de alta parte, faptul ca firmele nu impun preturi mai mari arata ca actuala conjunctura nu e foarte buna".Afacerile au mers mai greu si din cauza ca piata muncii este, inca, tensionata. Cu alte cuvinte, potrivit barometrului:"Numarul de angajati ramane un factor instabil din cauza conditiilor tensionate de pe piata muncii, a politicilor salariale si a cererii volatile. In octombrie, indexul a coborat de la 50 la 48, in zona de contractie. De altfel, in ultimele 5 luni media indexului a fost 47 de puncte, semnaland inclinatia managerilor spre ajustarea descendenta a fortei de munca".In aceste conditii, oamenii de afaceri isi fac griji cu privire la faptul ca ar putea fi nevoiti importe materii prime mai scumpe. In schimb, sperantele si le pun in principal, in ceea ce vor reusi sa exporte."Indexul global de optimism al managerilor si-a pierdut elanul de luna trecuta. Urcase cu patru puncte de la 56 la 60 intre august si septembrie, dar in octombrie nu a mai crescut decat cu un punct, ajungand la 61. ...citeste mai departe despre " Industria intampina probleme: Ritmul de crestere s-a plafonat, iar antreprenorilor le-a mers mai greu " pe Ziare.com