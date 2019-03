Intax Trading - furnizor de SUCCES pentru dezumidificatoare de aer Turbionaire

Compania este in momentul de fata distribuitor autorizat in Romania pentru branduri precum: Stadler Form, Falmec, Fral, Argo, Elicent, Turbionaire, Ruck, Vortice si altele. Unul dintre cele mai apreciate produse distribuite de catre cei de la Intax Trading sunt dezumidificatoarele de aer ce pot fi gasite pe www.turbionaire.ro Aerul pe care il respiram in locuinta noastra ne poate influenta semnificativ starea de sanatate. Principalul factor care poate afecta calitatea aerului din interiorul locuintei este umiditatea.Umiditatea este influentata in mod direct de catre mediul inconjurator, de conditiile meteorologice, dar si de activitatile pe care fiecare familie le desfasoara in locuinta.Toti acesti factori pot conduce la o crestere a umiditatii peste pragurile recomandate si astfel aerul din respectivul spatiu este mai incarcat cu alergeni, bacterii si vapori de apa ce creeaza disconfort.Toate aceste probleme create de umiditatea foarte ridicata pot fi rezolvate foarte usor si eficient prin achizitionarea unui dezumidificator de aer.Un aparat de dezumidificare a aerului are rolul de a elimina vaporii de apa din aerul unui spatiu si de a readuce nivelul umiditatii din spatiul respectiv in parametrii optimi, adica undeva intre 45% si 55%.Principiul de functionare a unui dezumidificator de aer este foarte simplu. Dezumidificatorul utilizeaza un ventilator integrat care capteaza vaporii de apa dintr-o incapere, iar acesti vapori de apa sunt ulterior uscati prin fenomenul de condens prin inghetarea lor cu ajutorul unui agent frigorific integrat de asemenea in aparat.Apoi aerul uscat este retrimis in incapere la temperaturi cu cca. 1-2 grade mai mari, iar vaporii de apa sunt colectati intr-un vas ce se regaseste in dezumidificator.Oferta de astfel de aparate de dezumidificare a aerului este foarte numeroasa si multe magazine comercializeaza aceste aparate. Ei bine, trebuie spus ca unele dintre cele mai performante si fiabile modele de dezumidificatoare de aer sunt cele produse de renumitul brand Turbionaire.Modelele de dezumidificatoare Turbionaire au un design minimalist, care se incadreaza perfect in orice spatiu, sunt foarte elegante si atat de silentioase incat pot fi folosite chiar si in dormitor.Controlul acestor dezumidificatoare Turbionaire este foarte usor de realizat printr-un panou cu afisaj LED, iar numeroasele functii integrate iti vor oferi cea mai buna experienta cu un aparat de dezumidificare a aerului.Functia higrostat va identifica momentul in care umiditatea din incapere depaseste pragul optim, iar functia auto restart este extrem de utila in cazul unei pene de curent. Mai mult decat atat, aceste dezumidificatoare Turbionaire sunt extrem de eficiente din punct de vedere energetic.Daca toate aceste caracteristici te-au convins de faptul ca un dezumidificator Turbionaire reprezinta alegerea ideala pentru rezolvarea problemelor cauzate de umiditatea excesiva, atunci trebuie sa stii ca furnizorul tau de dezumidificatoare Turbionaire este Intax Trading.In oferta celor de la Intax Trading poti gasi diverse modele de dezumidificatoare Turbionaire, precum Turbionaire Smart 12 care elimina pana la 12 litri de apa pe zi, Turbionaire Smart 16 care elimina pana la 16 litri de apa in 24 de ore si modelul profesional Turbionaire PRO 50 care este destinat pentru spatii foarte mari si poate elimina pana la 53 de litri de apa pe zi.Indiferent de modelul de dezumidificator de aer de care ai nevoie, la Intax Trading vei gasi exact ceea ce cauti. Alegand sa colaborezi cu cei de la Intax Trading, vei descoperi cel mai inalt nivel de profesionalism si promptitudine in rezolvarea oricaror cereri.