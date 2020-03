InternetCorp doneaza 10% din campaniile de comunicare catre Crucea Rosie Romana

Pentru a veni in sprijinul luptei impotriva noului coronavirus realizata atat de medicii romani, cat si de voluntari care ajuta persoanele ce nu se pot deplasa sa aiba acces la alimente in aceasta perioada, InternetCorp a decis sa doneze 10% din toate campaniile de comunicare si video din perioada urmatoare realizate de catre site-urile proprii, dar si de catre cele din regia de publicitate catre Crucea Rosie Romana.Donatiile vor fi facute automat pentru fiecare campanie de publicitate din perioada urmatoare in cadrul unor pachete speciale dedicate agentiilor de media si clientilor directi, branduri care pot ajuta Romania sa treaca mai usor peste aceasta perioada tulbure cand sunt necesare echipamente de protectie pentru medicii din linia intai care lupta cu aceasta pandemie.InternetCorp poate crea in aceasta perioada proiecte speciale scrise, podcasturi, campanii video, evenimente online sub forma webinariilor.Brandurile si agentiile care vor incheia contracte pentru serviciile de promovare ale Internet Corp in aceasta perioada vor putea opta si pentru desfasurarea efectiva a campaniilor la o data ulterioara, pentru a asigura un impact cat mai mare.Donatiile vor fi facute pentru a sustine eforturile din perioada pandemiei cu noul coronavirus, dar poate continua pentru a sustine eforturile transformarii Romaniei.Toate campaniile desfasurate de catre brandurile si agentiile de media pe site-urile InternetCorp vor fi semnalizate special si vor face trimitere catre Crucea Rosie Romana, pentru a creste vizibilitatea privind eforturile organizatiei si pentru a mari numarul donatiilor individuale din randul cititorilor site-urilor din portofoliu.Transforma un SMS intr-un mesaj de speranta! Doneaza 2 euro la 8827 pentru a sprijini spitalele cu echipamentul de care au nevoie in aceasta perioada.InternetCorp este la momentul de fata unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de publishing de online si cuprinde patru verticale de continut: business, stiri, lifestyle si target feminin, incluzand in portofoliu 8 site-uri proprii, precum start-up.ro, wall-street.ro, kudika.ro si garbo.ro, 9AM.ro, biztool.ro si retail.ro.Pe langa site-urile proprii, InternetCorp lucreaza ca regie de vanzari pentru peste 30 de site-uri.