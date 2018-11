"Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,517 miliarde de euro (comparativ cu 3,731 miliarde de euro in perioada ianuarie - septembrie 2017), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3,152 miliarde de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 365 milioane euro", se spune in comunicatul BNR.Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut, in primele opt luni ale acestui an, cu 4,5%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 4.195 unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele 4.195 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de peste 40,6 milioane dolari, in crestere cu 15,6% comparativ perioada ianuarie-septembrie 2017.Cu toate acestea, guvernantii s-au laudat in nenumarate randuri cu cresterea investitiilor. ...citeste mai departe despre " Investitiile straine au scazut cu 5,74% in primele noua luni din 2018 " pe Ziare.com