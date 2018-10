Investitorii germani mai cred in piata romaneasca: Transilvania conteaza, aici se face business

Romania ramane un taram al surprizelor pentru straini - turisti sau investitori. Un prim contact al germanului, italianului sau austriacului cu Romania devine o avalansa de contradictii.Tara era considerata pana nu demult repetentul Europei; printre cele mai sarace state ale Uniunii Europene; celebrele imagini cu carutele trase de cai intr-o tara UE au tot facut inconjurul mass media straine.Ca dintr-un alt film, logo-urile Bosch, Continental, Deutsche Bank, Schaeffler, Dekra si altele le sar in ochi vizitatorilor, pe drumurile de la aeroporturi catre marile orase romanesti. Cladiri moderne, constructii din sticla si localuri hip distrug instantaneu imaginea intiparita de la distanta.Si analizele economice din ultimii ani au adus rezultate surprinzatoare: in 2017, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din UE: aproximativ 7%.In calitate de cei mai importanti parteneri economici ai Romaniei si ca element deloc neglijabil al motorului cresterii economiei romanesti, germanii activeaza in momentul de fata cu circa 7.500 de companii in Romania.Aproape 300.000 de oameni au gasit locuri de munca la firmele cu capital german.AHK Transylvania Office, la ClujCu toate neajunsurile si contradictiile de care s-au lovit in mediul romanesc de afaceri, investitiile germane in Romania se ridica la 9,3 miliarde de euro.Mai mult decat atat, business-ul german mai pune un picior in Transilvania: la inceputul celui de-al 4-lea trimestru 2018, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK) a deschis un birou la Cluj (foto) . Al doilea, dupa cel din Bucuresti, inaugurat in urma cu 15 ani."AHK isi propune sa faca parte din proiectul de intinerire si innoire a Romaniei", a declarat, la deschidere, Dragos Anastasiu, presedintele AHK Romania. "Deschiderea acestui birou va ajuta ca problemele care apar la nivel regional sa fie mai bine intelese".In ciuda retoricii impotriva multinationalelor, economia romaneasca are nevoie de capital strain si, odata cu el, de know how. Investitorii straini, implicit cei germani, stiu cu siguranta acest lucru, avand in vedere sumele masive investite, cu precadere in regiunile Bucurestiului, Banatului si Transilvaniei.Statisticile AHK arata ca dintre tarile sud-est europene ...citeste mai departe despre " Investitorii germani mai cred in piata romaneasca: Transilvania conteaza, aici se face business " pe Ziare.com